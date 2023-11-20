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وزير الإعلام اليمني يدعو إلى تعزيز جهود الإعلام المساند للشرعية

في معركة الوطن ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم، لتعزيز جهود وسائل الإعلام المساندة للشرعية، وتوحيد الخطاب الإعلامي في معركة الوطن ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد خلال ترؤسه اجتماعًا لقيادة وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية، أهمية الإعلام الهادف والمهني في توعية المجتمع بخطر الفكر الطائفي للميليشيا الانقلابية، عادًّا أن معركة الإعلام لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية.

وأشار إلى أن إصلاح الجبهة الإعلامية سيقود إلى إصلاح الجبهة السياسية، وباستطاعة العمل الإعلامي المسؤول والمنضبط المساهمة في توحيد الجهود لكل فئات المجتمع، بما فيها الأحزاب السياسية؛ لتحقيق الأهداف الوطنية وأهمها دحر الميليشيا الإرهابية وتحرير ما تبقى من المحافظات.

وشدّد على ضرورة التنسيق والتشبيك والتعاون بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والحزبية؛ لمواجهة المشاريع الطائفية التي تسببت في تقسيم النسيج الاجتماعي الذي يمثل خطرًا على حاضر ومستقبل اليمن.

وزير الإعلام اليمني

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وزير الإعلام اليمني يدعو إلى تعزيز جهود الإعلام المساند للشرعية
سبق

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم، لتعزيز جهود وسائل الإعلام المساندة للشرعية، وتوحيد الخطاب الإعلامي في معركة الوطن ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد خلال ترؤسه اجتماعًا لقيادة وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية، أهمية الإعلام الهادف والمهني في توعية المجتمع بخطر الفكر الطائفي للميليشيا الانقلابية، عادًّا أن معركة الإعلام لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية.

وأشار إلى أن إصلاح الجبهة الإعلامية سيقود إلى إصلاح الجبهة السياسية، وباستطاعة العمل الإعلامي المسؤول والمنضبط المساهمة في توحيد الجهود لكل فئات المجتمع، بما فيها الأحزاب السياسية؛ لتحقيق الأهداف الوطنية وأهمها دحر الميليشيا الإرهابية وتحرير ما تبقى من المحافظات.

وشدّد على ضرورة التنسيق والتشبيك والتعاون بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والحزبية؛ لمواجهة المشاريع الطائفية التي تسببت في تقسيم النسيج الاجتماعي الذي يمثل خطرًا على حاضر ومستقبل اليمن.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
05:12 PM

وزير الإعلام اليمني يدعو إلى تعزيز جهود الإعلام المساند للشرعية

في معركة الوطن ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم، لتعزيز جهود وسائل الإعلام المساندة للشرعية، وتوحيد الخطاب الإعلامي في معركة الوطن ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد خلال ترؤسه اجتماعًا لقيادة وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية، أهمية الإعلام الهادف والمهني في توعية المجتمع بخطر الفكر الطائفي للميليشيا الانقلابية، عادًّا أن معركة الإعلام لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية.

وأشار إلى أن إصلاح الجبهة الإعلامية سيقود إلى إصلاح الجبهة السياسية، وباستطاعة العمل الإعلامي المسؤول والمنضبط المساهمة في توحيد الجهود لكل فئات المجتمع، بما فيها الأحزاب السياسية؛ لتحقيق الأهداف الوطنية وأهمها دحر الميليشيا الإرهابية وتحرير ما تبقى من المحافظات.

وشدّد على ضرورة التنسيق والتشبيك والتعاون بين المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والحزبية؛ لمواجهة المشاريع الطائفية التي تسببت في تقسيم النسيج الاجتماعي الذي يمثل خطرًا على حاضر ومستقبل اليمن.

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