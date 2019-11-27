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الكعبي: زيارة محمد بن سلمان تجسّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: امتداد تاريخي ونجاحات مختلفة كبيرة

أكّد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم الكعبي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجسّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية المتجذرة التي أثمرت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، وتمثل استمراراً لنهج التشاور وتبادل وجهات النظر حول عديد من القضايا التي تهم القيادتين والشعبين الشقيقين.

ووفق ما نقلته "أخبار 24" الإماراتية لفت محمد الكعبي؛ إلى دور الزيارة في ترسيخ العلاقة بين البلدين، وغرس أسمى معاني المحبة والإخاء والمودة بين القيادتين والشعبين، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تساعد على تقوية العلاقات السعودية الإماراتية على الصعد كافة، وبفضلها أصبحت المواقف تجاه مختلف القضايا متشابهة أسهمت في تحقيق مصلحة منظومة دول مجلس التعاون بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام من خلال تبني المواقف المشتركة التي تخدم التوجه العام.

احترام وحب متبادل

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين مبنية على أسس الاحترام المتبادل والحب والعدل، رسختها القيادة الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لذلك أصبحت الإمارات موطناً يعشقه السعودي، وكذلك السعودية موطناً يعشقه الإماراتي.

وذكر أن العلاقات السعودية الإماراتية المشتركة تجلت معانيها عندما اختلطت دماء الجنود الإماراتيين بأشقائهم السعوديين، دفاعاً عن الشرعية في اليمن والوحدة العربية، وضرب معاقل الإرهاب الذين سولت لهم أنفسهم العبث بأمن المنطقة واستقراراها متجاهلين الحزم السعودي الإماراتي في مثل هذه القضايا المصيرية.

زيارة ولي العهد للإمارات 2019 ولي العهد في الإمارات جمعية الإمارات لحقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكعبي: زيارة محمد بن سلمان تجسّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين
سبق

أكّد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم الكعبي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجسّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية المتجذرة التي أثمرت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، وتمثل استمراراً لنهج التشاور وتبادل وجهات النظر حول عديد من القضايا التي تهم القيادتين والشعبين الشقيقين.

ووفق ما نقلته "أخبار 24" الإماراتية لفت محمد الكعبي؛ إلى دور الزيارة في ترسيخ العلاقة بين البلدين، وغرس أسمى معاني المحبة والإخاء والمودة بين القيادتين والشعبين، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تساعد على تقوية العلاقات السعودية الإماراتية على الصعد كافة، وبفضلها أصبحت المواقف تجاه مختلف القضايا متشابهة أسهمت في تحقيق مصلحة منظومة دول مجلس التعاون بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام من خلال تبني المواقف المشتركة التي تخدم التوجه العام.

احترام وحب متبادل

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين مبنية على أسس الاحترام المتبادل والحب والعدل، رسختها القيادة الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لذلك أصبحت الإمارات موطناً يعشقه السعودي، وكذلك السعودية موطناً يعشقه الإماراتي.

وذكر أن العلاقات السعودية الإماراتية المشتركة تجلت معانيها عندما اختلطت دماء الجنود الإماراتيين بأشقائهم السعوديين، دفاعاً عن الشرعية في اليمن والوحدة العربية، وضرب معاقل الإرهاب الذين سولت لهم أنفسهم العبث بأمن المنطقة واستقراراها متجاهلين الحزم السعودي الإماراتي في مثل هذه القضايا المصيرية.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
09:46 AM

الكعبي: زيارة محمد بن سلمان تجسّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

جمعية الإمارات لحقوق الإنسان: امتداد تاريخي ونجاحات مختلفة كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد سالم الكعبي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدولة الإمارات العربية المتحدة، تجسّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما تأتي امتداداً للعلاقات التاريخية المتجذرة التي أثمرت نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، وتمثل استمراراً لنهج التشاور وتبادل وجهات النظر حول عديد من القضايا التي تهم القيادتين والشعبين الشقيقين.

ووفق ما نقلته "أخبار 24" الإماراتية لفت محمد الكعبي؛ إلى دور الزيارة في ترسيخ العلاقة بين البلدين، وغرس أسمى معاني المحبة والإخاء والمودة بين القيادتين والشعبين، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تساعد على تقوية العلاقات السعودية الإماراتية على الصعد كافة، وبفضلها أصبحت المواقف تجاه مختلف القضايا متشابهة أسهمت في تحقيق مصلحة منظومة دول مجلس التعاون بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام من خلال تبني المواقف المشتركة التي تخدم التوجه العام.

احترام وحب متبادل

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين مبنية على أسس الاحترام المتبادل والحب والعدل، رسختها القيادة الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لذلك أصبحت الإمارات موطناً يعشقه السعودي، وكذلك السعودية موطناً يعشقه الإماراتي.

وذكر أن العلاقات السعودية الإماراتية المشتركة تجلت معانيها عندما اختلطت دماء الجنود الإماراتيين بأشقائهم السعوديين، دفاعاً عن الشرعية في اليمن والوحدة العربية، وضرب معاقل الإرهاب الذين سولت لهم أنفسهم العبث بأمن المنطقة واستقراراها متجاهلين الحزم السعودي الإماراتي في مثل هذه القضايا المصيرية.

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