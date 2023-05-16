"صحة البحرين" تسجل 113 حالة شفاء و72 إصابة جديدة بكورونا
قالت: عدد الحالات التي تخضع للعلاج بلغ 3890 بينها 3 في العناية
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 2753 ، بعد تسجيل 113 حالة شفاء جديدة.
وأوضحت أنها أجرت 228573 فحصًا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 3890، بينها 3 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 3887 بالمستقرة، وسجلت البلاد 12 حالة وفاة بالمرض.
فيروس كورونا الجديد
"صحة البحرين" تسجل 113 حالة شفاء و72 إصابة جديدة بكورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-16
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 2753 ، بعد تسجيل 113 حالة شفاء جديدة.
وأوضحت أنها أجرت 228573 فحصًا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 3890، بينها 3 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 3887 بالمستقرة، وسجلت البلاد 12 حالة وفاة بالمرض.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
07:17 PM
"صحة البحرين" تسجل 113 حالة شفاء و72 إصابة جديدة بكورونا
قالت: عدد الحالات التي تخضع للعلاج بلغ 3890 بينها 3 في العناية
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، السبت، 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أن حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وصلت إلى 2753 ، بعد تسجيل 113 حالة شفاء جديدة.
وأوضحت أنها أجرت 228573 فحصًا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن.
وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 3890، بينها 3 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 3887 بالمستقرة، وسجلت البلاد 12 حالة وفاة بالمرض.