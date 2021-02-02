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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على تبوك

تشمل عدة محافظات حتى الـ9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، تتضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: (البدع، وحقل، وضباء)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على تبوك
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، تتضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: (البدع، وحقل، وضباء)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:41 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:55 PM

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على تبوك

تشمل عدة محافظات حتى الـ9 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة تبوك، تتضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: (البدع، وحقل، وضباء)، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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