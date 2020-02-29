ذكر قائد عسكري في الميليشيات الداعمة للنظام السوري، اليوم (السبت)، أن ضربات نفذتها تركيا على إدلب في شمال غرب سوريا في وقت متأخر أمس؛ أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء ميليشيا حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، وإصابة 30 آخرين. وبيّن القائد أن الضربات التركية استهدفت مقرًّا لميليشيا حزب الله قرب مدينة سراقب في إدلب، بؤرة القتال في الأيام القليلة الماضية، باستخدام قذائف ذكية وطائرات مسيرة، وفقًا لـ"رويترز".

مقتل 9 عناصر لميليشيا حزب الله في ضربات تركية على إدلب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-29 ذكر قائد عسكري في الميليشيات الداعمة للنظام السوري، اليوم (السبت)، أن ضربات نفذتها تركيا على إدلب في شمال غرب سوريا في وقت متأخر أمس؛ أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء ميليشيا حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، وإصابة 30 آخرين.



وبيّن القائد أن الضربات التركية استهدفت مقرًّا لميليشيا حزب الله قرب مدينة سراقب في إدلب، بؤرة القتال في الأيام القليلة الماضية، باستخدام قذائف ذكية وطائرات مسيرة، وفقًا لـ"رويترز".

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441 02:50 PM

مقتل 9 عناصر لميليشيا حزب الله في ضربات تركية على إدلب أنقرة استخدمت في القصف قنابل ذكية وطائرات مسيرة





A A A





0 مشاركة

ذكر قائد عسكري في الميليشيات الداعمة للنظام السوري، اليوم (السبت)، أن ضربات نفذتها تركيا على إدلب في شمال غرب سوريا في وقت متأخر أمس؛ أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء ميليشيا حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، وإصابة 30 آخرين.



وبيّن القائد أن الضربات التركية استهدفت مقرًّا لميليشيا حزب الله قرب مدينة سراقب في إدلب، بؤرة القتال في الأيام القليلة الماضية، باستخدام قذائف ذكية وطائرات مسيرة، وفقًا لـ"رويترز".