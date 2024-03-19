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الكويت تمدد تعليق الدراسة بسبب "كورونا" إلى 4 أغسطس

أول دولة خليجية تفرض إجازة طويلة

قررت الكويت اليوم (الخميس)، تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم (الخميس).

والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تمدد تعليق الدراسة بسبب "كورونا" إلى 4 أغسطس
سبق

قررت الكويت اليوم (الخميس)، تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم (الخميس).

والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
08:53 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:26 PM

الكويت تمدد تعليق الدراسة بسبب "كورونا" إلى 4 أغسطس

أول دولة خليجية تفرض إجازة طويلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الكويت اليوم (الخميس)، تمديد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس، بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم (الخميس).

والبلد الخليجي هو الأول بين جيرانه الذي يفرض إجازة طويلة بهذا الشكل في مسعى لاحتواء الفيروس، وفقًا لـ"رويترز".

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