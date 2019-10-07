"هايلوكس 2020".. تويوتا تُجري تعديلات على مركبتها الجبارة

شملت الهيكل والواجهات الأمامية والخلفية والمصابيح و"المساعد"

عرضت "تويوتا" مؤخرًا، أحدث نموذج من مركبات HILUX التي يعشقها الملايين من محبي سيارات الـ"بيك آب" حول العالم.

وحصلت HILUX 2020 على العديد من التعديلات التي شملت تصميم الهيكل والواجهات الأمامية والخلفية، وجاءت بمصابيح مميزة، وماصات صدمات معدلة جديدة.

أما قُمرة هذه السيارة فأتت بمقاعد مريحة مخصصة لـ5 ركاب، وزُوّدت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس، قادرة على الاتصال مع أجهزة "أندرويد" وiOS، إضافة إلى مقود متطور بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والمولتيميديا.

وحسب "روسيا اليوم"، حصلت HILUX على عجلات بمقاس 18 إنشًا، ومحرك بـ4 أسطوانات وسعة 2.4 لتر، وميزة tart- stop التي تقلل من استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال وقوف السيارة على الإشارات أو أثناء الازدحامات المرورية.

ويصل سعر هذه السيارة في بلدان الخليج وبعض البلدان العربية إلى 36.5 ألف دولار.