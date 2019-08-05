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"الخطوط" تتوسع في خدمات "بيسترو" العالمية لتشمل 16 وجهة

تقديم الخدمة على رحلات دبي والقاهرة وبيروت قبل نهاية العام

أضافت الخطوط السعودية المزيد من الوجهات التي يستمتع ضيوف "السعودية" على رحلاتها بمزايا خدمة "BISTRO" العالمية المميزة على درجة الضيافة لتصل إلى 16 وجهة دولية.

ويشمل التوسع الجديد في الخدمة إضافة ثلاث وجهات عربية (دبي، القاهرة، بيروت) لقائمة الوجهات التي تتم خدمة ضيوفها على درجة الضيافة وفق خدمة بيسترو العصرية، وذلك خلال الربع الأخير لعام 2019 على أن تعمم الخدمة على جميع الرحلات الدولية قبل نهاية العام المقبل 2020.

وتتيح خدمة "بيسترو" للضيوف الاستمتاع بتجربة مميزة في تناول الطعام والتي تتضمن قائمته تشكيلة متنوعة من المقبّلات، بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من الأطباق الرئيسة، وكذلك الوجبات الخفيفة والحلويات، يضاف إلى ذلك تقديم القهوة السعودية التقليدية والتمور والآيس كريم لأول مرة في درجة الضيافة.

وتقدم "السعودية" باقة متنوعة من الخيارات تم إعدادها خصيصاً لضيوفها من مطابخ عالمية متعددة ويتولى تجهيزها طهاة محترفون من المملكة والإمارات وبريطانيا وفرنسا، حيث يتم تقديم وجبات متعددة على مراحل متتالية وبأسلوب فاخر لإضفاء تجربة مميزة للضيوف المسافرين على رحلات "السعودية" وتقديم قوائم طعام تعكس لمسة عالمية فاخرة للذواقة.

وبدأ تطبيق خدمة بيسترو “BISTRO” في أبريل 2018 وكانت البداية بالرحلات المتجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس، ثم توالى تقديم الخدمة المميزة على رحلات "السعودية" المتجهة إلى الوجهات الأوروبية.

ويأتي إطلاق الخدمة المتميزة على درجة الضيافة ضمن الخطوات التنفيذية لبرنامج "TOP5" وتنفيذاً لمبادرات برنامج التحول في الخطوط السعودية "SV 2020" الذي يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030؛ وتقدم "السعودية" عبر مبادرة "بيسترو" تجربة ضيافة عالمية ومميزة، وكل مبادرة جديدة يتم طرحها تجسد التزام "السعودية" بضمان رحلة جميلة وممتعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخطوط" تتوسع في خدمات "بيسترو" العالمية لتشمل 16 وجهة
سبق

أضافت الخطوط السعودية المزيد من الوجهات التي يستمتع ضيوف "السعودية" على رحلاتها بمزايا خدمة "BISTRO" العالمية المميزة على درجة الضيافة لتصل إلى 16 وجهة دولية.

ويشمل التوسع الجديد في الخدمة إضافة ثلاث وجهات عربية (دبي، القاهرة، بيروت) لقائمة الوجهات التي تتم خدمة ضيوفها على درجة الضيافة وفق خدمة بيسترو العصرية، وذلك خلال الربع الأخير لعام 2019 على أن تعمم الخدمة على جميع الرحلات الدولية قبل نهاية العام المقبل 2020.

وتتيح خدمة "بيسترو" للضيوف الاستمتاع بتجربة مميزة في تناول الطعام والتي تتضمن قائمته تشكيلة متنوعة من المقبّلات، بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من الأطباق الرئيسة، وكذلك الوجبات الخفيفة والحلويات، يضاف إلى ذلك تقديم القهوة السعودية التقليدية والتمور والآيس كريم لأول مرة في درجة الضيافة.

وتقدم "السعودية" باقة متنوعة من الخيارات تم إعدادها خصيصاً لضيوفها من مطابخ عالمية متعددة ويتولى تجهيزها طهاة محترفون من المملكة والإمارات وبريطانيا وفرنسا، حيث يتم تقديم وجبات متعددة على مراحل متتالية وبأسلوب فاخر لإضفاء تجربة مميزة للضيوف المسافرين على رحلات "السعودية" وتقديم قوائم طعام تعكس لمسة عالمية فاخرة للذواقة.

وبدأ تطبيق خدمة بيسترو “BISTRO” في أبريل 2018 وكانت البداية بالرحلات المتجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس، ثم توالى تقديم الخدمة المميزة على رحلات "السعودية" المتجهة إلى الوجهات الأوروبية.

ويأتي إطلاق الخدمة المتميزة على درجة الضيافة ضمن الخطوات التنفيذية لبرنامج "TOP5" وتنفيذاً لمبادرات برنامج التحول في الخطوط السعودية "SV 2020" الذي يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030؛ وتقدم "السعودية" عبر مبادرة "بيسترو" تجربة ضيافة عالمية ومميزة، وكل مبادرة جديدة يتم طرحها تجسد التزام "السعودية" بضمان رحلة جميلة وممتعة.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
08:01 PM

"الخطوط" تتوسع في خدمات "بيسترو" العالمية لتشمل 16 وجهة

تقديم الخدمة على رحلات دبي والقاهرة وبيروت قبل نهاية العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أضافت الخطوط السعودية المزيد من الوجهات التي يستمتع ضيوف "السعودية" على رحلاتها بمزايا خدمة "BISTRO" العالمية المميزة على درجة الضيافة لتصل إلى 16 وجهة دولية.

ويشمل التوسع الجديد في الخدمة إضافة ثلاث وجهات عربية (دبي، القاهرة، بيروت) لقائمة الوجهات التي تتم خدمة ضيوفها على درجة الضيافة وفق خدمة بيسترو العصرية، وذلك خلال الربع الأخير لعام 2019 على أن تعمم الخدمة على جميع الرحلات الدولية قبل نهاية العام المقبل 2020.

وتتيح خدمة "بيسترو" للضيوف الاستمتاع بتجربة مميزة في تناول الطعام والتي تتضمن قائمته تشكيلة متنوعة من المقبّلات، بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من الأطباق الرئيسة، وكذلك الوجبات الخفيفة والحلويات، يضاف إلى ذلك تقديم القهوة السعودية التقليدية والتمور والآيس كريم لأول مرة في درجة الضيافة.

وتقدم "السعودية" باقة متنوعة من الخيارات تم إعدادها خصيصاً لضيوفها من مطابخ عالمية متعددة ويتولى تجهيزها طهاة محترفون من المملكة والإمارات وبريطانيا وفرنسا، حيث يتم تقديم وجبات متعددة على مراحل متتالية وبأسلوب فاخر لإضفاء تجربة مميزة للضيوف المسافرين على رحلات "السعودية" وتقديم قوائم طعام تعكس لمسة عالمية فاخرة للذواقة.

وبدأ تطبيق خدمة بيسترو “BISTRO” في أبريل 2018 وكانت البداية بالرحلات المتجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس، ثم توالى تقديم الخدمة المميزة على رحلات "السعودية" المتجهة إلى الوجهات الأوروبية.

ويأتي إطلاق الخدمة المتميزة على درجة الضيافة ضمن الخطوات التنفيذية لبرنامج "TOP5" وتنفيذاً لمبادرات برنامج التحول في الخطوط السعودية "SV 2020" الذي يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030؛ وتقدم "السعودية" عبر مبادرة "بيسترو" تجربة ضيافة عالمية ومميزة، وكل مبادرة جديدة يتم طرحها تجسد التزام "السعودية" بضمان رحلة جميلة وممتعة.

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