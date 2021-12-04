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متحدث "التجارة": 3 حالات يحق للمستهلك حال حدوثها توفير السيارة البديلة

خلال فترة الصيانة

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة" عبدالرحمن الحسين أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة خلال فترة الصيانة في ثلاث حالات.
أولى تلك الحالات إذا كانت السيارة مشمولة بالضمان، وثانيهما إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار أو ذات الطلب النادر لمدة تتجاوز 14 يوماً، أما الحالة الثالثة في حال لم يلتزم الوكيل بالموعد المتفق عليه لتقديم خدمات الصيانة.
وبين الحسين أن على المستهلك في حال تعرض لتلك الحالات الثلاث المطالبة بسيارة بديلة أو تعويضه بمبلغ مالي يعادل (قيمة السيارة مقسومة على 400 مضروب في عدد أيام التأخير).

وأكد متحدث "التجارة" متابعة الوزارة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية لضمان وحفظ حقوق المستهلك.
وتتلقى وزارة "التجارة" شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط :https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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متحدث "التجارة": 3 حالات يحق للمستهلك حال حدوثها توفير السيارة البديلة
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة" عبدالرحمن الحسين أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة خلال فترة الصيانة في ثلاث حالات.
أولى تلك الحالات إذا كانت السيارة مشمولة بالضمان، وثانيهما إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار أو ذات الطلب النادر لمدة تتجاوز 14 يوماً، أما الحالة الثالثة في حال لم يلتزم الوكيل بالموعد المتفق عليه لتقديم خدمات الصيانة.
وبين الحسين أن على المستهلك في حال تعرض لتلك الحالات الثلاث المطالبة بسيارة بديلة أو تعويضه بمبلغ مالي يعادل (قيمة السيارة مقسومة على 400 مضروب في عدد أيام التأخير).

وأكد متحدث "التجارة" متابعة الوزارة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية لضمان وحفظ حقوق المستهلك.
وتتلقى وزارة "التجارة" شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط :https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
05:13 PM

متحدث "التجارة": 3 حالات يحق للمستهلك حال حدوثها توفير السيارة البديلة

خلال فترة الصيانة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
3,805

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة" عبدالرحمن الحسين أنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة خلال فترة الصيانة في ثلاث حالات.
أولى تلك الحالات إذا كانت السيارة مشمولة بالضمان، وثانيهما إذا لم يوفر الوكيل قطع الغيار أو ذات الطلب النادر لمدة تتجاوز 14 يوماً، أما الحالة الثالثة في حال لم يلتزم الوكيل بالموعد المتفق عليه لتقديم خدمات الصيانة.
وبين الحسين أن على المستهلك في حال تعرض لتلك الحالات الثلاث المطالبة بسيارة بديلة أو تعويضه بمبلغ مالي يعادل (قيمة السيارة مقسومة على 400 مضروب في عدد أيام التأخير).

وأكد متحدث "التجارة" متابعة الوزارة التزام الوكالات بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية لضمان وحفظ حقوق المستهلك.
وتتلقى وزارة "التجارة" شكاوى وبلاغات المستهلكين عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط :https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,519
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38 مليار ..

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