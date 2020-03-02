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مواطن "ثمانيني" بالأفلاج خرج ولم يعد.. واستنفار واسع للبحث عنه

متمثلاً في الجهات الأمنية وفريق غوث وعدد من الأهالي والمتطوعين

استقرت الجهات الأمنية وفريق غوث وعدد من الأهالي والمتطوعين جهودهم للبحث عن "ثمانيني" مفقود منذ أمس الأحد شمال غرب الأفلاج.

وفي التفاصيل فقد تلقت الجهات الأمنية بمخفر البديع ومدني الأفلاج وفريق غوث اليوم بلاغاً، مفاده خروج مواطن في العقد الثامن من عمره يستقل مركبة من نوع هايلوكيس دبل مديل 2015 من منزل ذويه بالبديع جنوب الأفلاج أمس الأحد ولم يعد، لتستنفر الجهات الأمنية والتطوعية طاقتها للبحث عنه.

ويطالب ذووه من يعثر عليه أو يشاهده التواصل على الأرقام التالية: 0554197746،0566662585

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مواطن "ثمانيني" بالأفلاج خرج ولم يعد.. واستنفار واسع للبحث عنه
سبق

استقرت الجهات الأمنية وفريق غوث وعدد من الأهالي والمتطوعين جهودهم للبحث عن "ثمانيني" مفقود منذ أمس الأحد شمال غرب الأفلاج.

وفي التفاصيل فقد تلقت الجهات الأمنية بمخفر البديع ومدني الأفلاج وفريق غوث اليوم بلاغاً، مفاده خروج مواطن في العقد الثامن من عمره يستقل مركبة من نوع هايلوكيس دبل مديل 2015 من منزل ذويه بالبديع جنوب الأفلاج أمس الأحد ولم يعد، لتستنفر الجهات الأمنية والتطوعية طاقتها للبحث عنه.

ويطالب ذووه من يعثر عليه أو يشاهده التواصل على الأرقام التالية: 0554197746،0566662585

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
07:24 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:07 PM

مواطن "ثمانيني" بالأفلاج خرج ولم يعد.. واستنفار واسع للبحث عنه

متمثلاً في الجهات الأمنية وفريق غوث وعدد من الأهالي والمتطوعين

A A A
مسلّم الهواملة - الأفلاج
0
6,674

استقرت الجهات الأمنية وفريق غوث وعدد من الأهالي والمتطوعين جهودهم للبحث عن "ثمانيني" مفقود منذ أمس الأحد شمال غرب الأفلاج.

وفي التفاصيل فقد تلقت الجهات الأمنية بمخفر البديع ومدني الأفلاج وفريق غوث اليوم بلاغاً، مفاده خروج مواطن في العقد الثامن من عمره يستقل مركبة من نوع هايلوكيس دبل مديل 2015 من منزل ذويه بالبديع جنوب الأفلاج أمس الأحد ولم يعد، لتستنفر الجهات الأمنية والتطوعية طاقتها للبحث عنه.

ويطالب ذووه من يعثر عليه أو يشاهده التواصل على الأرقام التالية: 0554197746،0566662585

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