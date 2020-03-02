مواطن "ثمانيني" بالأفلاج خرج ولم يعد.. واستنفار واسع للبحث عنه
متمثلاً في الجهات الأمنية وفريق غوث وعدد من الأهالي والمتطوعين
استقرت الجهات الأمنية وفريق غوث وعدد من الأهالي والمتطوعين جهودهم للبحث عن "ثمانيني" مفقود منذ أمس الأحد شمال غرب الأفلاج.
وفي التفاصيل فقد تلقت الجهات الأمنية بمخفر البديع ومدني الأفلاج وفريق غوث اليوم بلاغاً، مفاده خروج مواطن في العقد الثامن من عمره يستقل مركبة من نوع هايلوكيس دبل مديل 2015 من منزل ذويه بالبديع جنوب الأفلاج أمس الأحد ولم يعد، لتستنفر الجهات الأمنية والتطوعية طاقتها للبحث عنه.
ويطالب ذووه من يعثر عليه أو يشاهده التواصل على الأرقام التالية: 0554197746،0566662585
مواطن "ثمانيني" بالأفلاج خرج ولم يعد.. واستنفار واسع للبحث عنه
مسلّم الهواملةسبق2020-03-02
استقرت الجهات الأمنية وفريق غوث وعدد من الأهالي والمتطوعين جهودهم للبحث عن "ثمانيني" مفقود منذ أمس الأحد شمال غرب الأفلاج.
وفي التفاصيل فقد تلقت الجهات الأمنية بمخفر البديع ومدني الأفلاج وفريق غوث اليوم بلاغاً، مفاده خروج مواطن في العقد الثامن من عمره يستقل مركبة من نوع هايلوكيس دبل مديل 2015 من منزل ذويه بالبديع جنوب الأفلاج أمس الأحد ولم يعد، لتستنفر الجهات الأمنية والتطوعية طاقتها للبحث عنه.
ويطالب ذووه من يعثر عليه أو يشاهده التواصل على الأرقام التالية: 0554197746،0566662585
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
07:24 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:07 PM
مواطن "ثمانيني" بالأفلاج خرج ولم يعد.. واستنفار واسع للبحث عنه
متمثلاً في الجهات الأمنية وفريق غوث وعدد من الأهالي والمتطوعين
استقرت الجهات الأمنية وفريق غوث وعدد من الأهالي والمتطوعين جهودهم للبحث عن "ثمانيني" مفقود منذ أمس الأحد شمال غرب الأفلاج.
وفي التفاصيل فقد تلقت الجهات الأمنية بمخفر البديع ومدني الأفلاج وفريق غوث اليوم بلاغاً، مفاده خروج مواطن في العقد الثامن من عمره يستقل مركبة من نوع هايلوكيس دبل مديل 2015 من منزل ذويه بالبديع جنوب الأفلاج أمس الأحد ولم يعد، لتستنفر الجهات الأمنية والتطوعية طاقتها للبحث عنه.
ويطالب ذووه من يعثر عليه أو يشاهده التواصل على الأرقام التالية: 0554197746،0566662585