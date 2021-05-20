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الولايات المتحدة تسجل 27,857 إصابة و639 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 32,855,010 والوفيات 584,975 شخصاً ‏

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 27,857 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و639 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 32,855,010، فيما ‏بلغ إجمالي عدد الوفيات 584,975.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 27,857 إصابة و639 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 27,857 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و639 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 32,855,010، فيما ‏بلغ إجمالي عدد الوفيات 584,975.‏

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
10:49 PM

الولايات المتحدة تسجل 27,857 إصابة و639 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات بلغ 32,855,010 والوفيات 584,975 شخصاً ‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 27,857 إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و639 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 32,855,010، فيما ‏بلغ إجمالي عدد الوفيات 584,975.‏

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