الولايات المتحدة تسجل 27,857 إصابة و639 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
إجمالي الإصابات بلغ 32,855,010 والوفيات 584,975 شخصاً
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 27,857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و639 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 32,855,010، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 584,975.
أمريكا
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجل 27,857 إصابة و639 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-20
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 27,857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و639 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 32,855,010، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 584,975.
20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
10:49 PM
الولايات المتحدة تسجل 27,857 إصابة و639 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
إجمالي الإصابات بلغ 32,855,010 والوفيات 584,975 شخصاً
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 27,857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و639 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 32,855,010، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 584,975.