شركة متخصصة في تصنيع السيارات تطلق أقوى هاتف ذكي في العالم

مزود بـ"حامٍ للشاشة" قادرٍ على تحمل السقوط ودرجات الحرارة

أعلنت شركة "لاند روفر" المتخصصة في تصنيع السيارات، عن إطلاقها "أقوى" هاتف ذكي في العالم.

وأكد موقع "سي نت" التقني المتخصص، أن "لاند روفر" تقصد هنا بـ"أقوى" هاتف ذكي في العالم؛ ليس الأقوى من ناحية المواصفات؛ ولكن الأقوى من ناحية التجهيزات وقدرات التحمل.

ويمكن لهاتف "لاند روفر إكسبلور" أن يتحمل الماء والغبار بقدرات مرتفعة؛ حتى أقوى من هاتف "سامسونج" الحديث "جلاكسي إس 9".

كما أن الهاتف مزود بحامٍ للشاشة يمكنه أن يصمد عند السقوط حتى مسافة 1.8 متر، وتم تجهيزه أيضاً ليتحمل درجات الحرارة المختلفة سواء عند درجات التجميد أو درجات الرطوبة والحرارة الشديدة.

وتم دعم "لاند روفر إكسبلور" بشاشة لمسية بقياس 5 بوصات، ومعالج من نوع "ميدياتك هيليو إكس 27"، وسعة تخزين عشوائية "رام" 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت.

ويأتي الهاتف أيضاً بكاميرا خلفية 16 ميجابيكسل وأمامية 8 ميجابيكسل، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في الساعة.

كما تُقَدم معه أداة إضافية يطلق عليها "أدفانسيد باك"، التي توفر زمناً أطول للبطارية بسعة 3600 ميللي أمبير في الساعة.

ومن المتوقع أن تطلق "لاند روفر" هاتفها الجديد 26 أبريل المقبل بسعر 695 دولاراً أمريكياً.