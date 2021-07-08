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طيران ونوادر.. استجمّ والعائلة بـ"منتزه عسير" وحلّق في الفضاء "صور"

300 نوع من الطيور والحيوانات الفريدة.. "نمور ونسور وتلال وضباب"

من الإسهامات التي قدّمتها الهيئة السعودية للسياحة في برنامج "صيف السعودية 2021"، الذي انطلق تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، توفير الخيارات السياحية، ومن ذلك ما يُعرف بـ"سياحة الاستجمام" التي توفر للعائلات والأفراد والمجموعات، من المواطنين والمقيمين وزوار بعض الدول الخليجية، وهي فرصة للاستمتاع بالأجواء وقضاء أجمل الأوقات الممتعة مع العائلة والأصدقاء، ومن بين تلك الوجهات الباعثة على هذا النوع من الأنماط السياحية، "متنزه عسير الوطني"، وهو من البيئات الطبيعية التي تحوي أكثر من 300 نوعًا من الطيور والحيوانات.

وقد أدرجت مكاتب الإرشاد السياحي المتنزه على رأس قائمة برامج زيارة الوفود السياحية لأبها ومنطقة عسير، فهو أول متنزه وطني في المملكة العربية السعودية، تم افتتاحه عام 1980م على مساحة 4.500 كيلومتر مربع، ليمتد إلى ساحل البحر الأحمر، ويتميز بمسارات المشي بين الأودية الضبابية التي تطل على القرى الصغيرة بمزارعها المتدرجة، مع الأماكن المناسبة للتنزه ورياضة الطيران الشراعي، فيما لا تزال النمور العربية المهددة بالانقراض تعيش في التلال العالية رغم ندرة مشاهدتها، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة الطيور والنسور وهي تحلق وسط الضباب وبين المرتفعات الشاهقة.

ويقع المنتزه في منطقة "السودة"، على ارتفاع 3000 متر عن سطح البحر، وهو مزود بكل الخدمات والمرافق، ويغطيها الضباب طوال العام، وتتميز أجواءها بالبرودة صيفاً وتتساقط عليها الثلوج شتاء، وهو وجهة سياحية رائعة للتخييم وهواة المشي والتسلق الجبلي، ويُصنف بأنه أكبر تجمع بيولوجي وتنوع بيئي في المنطقة، إذ يحوي أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور البرية التي تعيش في البيئة العربية، وواحد من أهم المنتزهات الطبيعية على مستوى العالم.

ويعد المتنزه من الأماكن السياحية والتاريخية، ومقصد جاذب للسياح من كل مكان؛ لروعته وجماله، ويوجد به متحف وطني مصور يبرز معالم المنطقة الأثرية والطبيعية للمنطقة، كما يعد من البيئات الطبيعية المميزة، وهو مناسب للنزهات العائلية، حيث سيستمع الصغار قبل الكبار بالمكان؛ لكونه مناسباً للتنزه والاستجمام واللعب والاسترخاء خاصة مع الأجواء.

ويمكن للزوار الحصول على جميع تفاصيل الباقات والأنشطة والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي سيتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة ومقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء الحجوزات مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات، ولمعرفة المزيد عن "صيفنا على جوك" باستطاعتهم زيارة الحساب الرسمي لصيف السعودية على منصات التواصل الاجتماعي "روح السعودية"، أو الاتصال بمركز الاتصال السياحي (930).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طيران ونوادر.. استجمّ والعائلة بـ"منتزه عسير" وحلّق في الفضاء "صور"
سبق

من الإسهامات التي قدّمتها الهيئة السعودية للسياحة في برنامج "صيف السعودية 2021"، الذي انطلق تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، توفير الخيارات السياحية، ومن ذلك ما يُعرف بـ"سياحة الاستجمام" التي توفر للعائلات والأفراد والمجموعات، من المواطنين والمقيمين وزوار بعض الدول الخليجية، وهي فرصة للاستمتاع بالأجواء وقضاء أجمل الأوقات الممتعة مع العائلة والأصدقاء، ومن بين تلك الوجهات الباعثة على هذا النوع من الأنماط السياحية، "متنزه عسير الوطني"، وهو من البيئات الطبيعية التي تحوي أكثر من 300 نوعًا من الطيور والحيوانات.

وقد أدرجت مكاتب الإرشاد السياحي المتنزه على رأس قائمة برامج زيارة الوفود السياحية لأبها ومنطقة عسير، فهو أول متنزه وطني في المملكة العربية السعودية، تم افتتاحه عام 1980م على مساحة 4.500 كيلومتر مربع، ليمتد إلى ساحل البحر الأحمر، ويتميز بمسارات المشي بين الأودية الضبابية التي تطل على القرى الصغيرة بمزارعها المتدرجة، مع الأماكن المناسبة للتنزه ورياضة الطيران الشراعي، فيما لا تزال النمور العربية المهددة بالانقراض تعيش في التلال العالية رغم ندرة مشاهدتها، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة الطيور والنسور وهي تحلق وسط الضباب وبين المرتفعات الشاهقة.

ويقع المنتزه في منطقة "السودة"، على ارتفاع 3000 متر عن سطح البحر، وهو مزود بكل الخدمات والمرافق، ويغطيها الضباب طوال العام، وتتميز أجواءها بالبرودة صيفاً وتتساقط عليها الثلوج شتاء، وهو وجهة سياحية رائعة للتخييم وهواة المشي والتسلق الجبلي، ويُصنف بأنه أكبر تجمع بيولوجي وتنوع بيئي في المنطقة، إذ يحوي أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور البرية التي تعيش في البيئة العربية، وواحد من أهم المنتزهات الطبيعية على مستوى العالم.

ويعد المتنزه من الأماكن السياحية والتاريخية، ومقصد جاذب للسياح من كل مكان؛ لروعته وجماله، ويوجد به متحف وطني مصور يبرز معالم المنطقة الأثرية والطبيعية للمنطقة، كما يعد من البيئات الطبيعية المميزة، وهو مناسب للنزهات العائلية، حيث سيستمع الصغار قبل الكبار بالمكان؛ لكونه مناسباً للتنزه والاستجمام واللعب والاسترخاء خاصة مع الأجواء.

ويمكن للزوار الحصول على جميع تفاصيل الباقات والأنشطة والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي سيتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة ومقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء الحجوزات مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات، ولمعرفة المزيد عن "صيفنا على جوك" باستطاعتهم زيارة الحساب الرسمي لصيف السعودية على منصات التواصل الاجتماعي "روح السعودية"، أو الاتصال بمركز الاتصال السياحي (930).

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
01:05 PM

طيران ونوادر.. استجمّ والعائلة بـ"منتزه عسير" وحلّق في الفضاء "صور"

300 نوع من الطيور والحيوانات الفريدة.. "نمور ونسور وتلال وضباب"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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من الإسهامات التي قدّمتها الهيئة السعودية للسياحة في برنامج "صيف السعودية 2021"، الذي انطلق تحت شعار "صيفنا على جوك"، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، توفير الخيارات السياحية، ومن ذلك ما يُعرف بـ"سياحة الاستجمام" التي توفر للعائلات والأفراد والمجموعات، من المواطنين والمقيمين وزوار بعض الدول الخليجية، وهي فرصة للاستمتاع بالأجواء وقضاء أجمل الأوقات الممتعة مع العائلة والأصدقاء، ومن بين تلك الوجهات الباعثة على هذا النوع من الأنماط السياحية، "متنزه عسير الوطني"، وهو من البيئات الطبيعية التي تحوي أكثر من 300 نوعًا من الطيور والحيوانات.

وقد أدرجت مكاتب الإرشاد السياحي المتنزه على رأس قائمة برامج زيارة الوفود السياحية لأبها ومنطقة عسير، فهو أول متنزه وطني في المملكة العربية السعودية، تم افتتاحه عام 1980م على مساحة 4.500 كيلومتر مربع، ليمتد إلى ساحل البحر الأحمر، ويتميز بمسارات المشي بين الأودية الضبابية التي تطل على القرى الصغيرة بمزارعها المتدرجة، مع الأماكن المناسبة للتنزه ورياضة الطيران الشراعي، فيما لا تزال النمور العربية المهددة بالانقراض تعيش في التلال العالية رغم ندرة مشاهدتها، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة الطيور والنسور وهي تحلق وسط الضباب وبين المرتفعات الشاهقة.

ويقع المنتزه في منطقة "السودة"، على ارتفاع 3000 متر عن سطح البحر، وهو مزود بكل الخدمات والمرافق، ويغطيها الضباب طوال العام، وتتميز أجواءها بالبرودة صيفاً وتتساقط عليها الثلوج شتاء، وهو وجهة سياحية رائعة للتخييم وهواة المشي والتسلق الجبلي، ويُصنف بأنه أكبر تجمع بيولوجي وتنوع بيئي في المنطقة، إذ يحوي أعداد كبيرة من الحيوانات والطيور البرية التي تعيش في البيئة العربية، وواحد من أهم المنتزهات الطبيعية على مستوى العالم.

ويعد المتنزه من الأماكن السياحية والتاريخية، ومقصد جاذب للسياح من كل مكان؛ لروعته وجماله، ويوجد به متحف وطني مصور يبرز معالم المنطقة الأثرية والطبيعية للمنطقة، كما يعد من البيئات الطبيعية المميزة، وهو مناسب للنزهات العائلية، حيث سيستمع الصغار قبل الكبار بالمكان؛ لكونه مناسباً للتنزه والاستجمام واللعب والاسترخاء خاصة مع الأجواء.

ويمكن للزوار الحصول على جميع تفاصيل الباقات والأنشطة والفعاليات عبر منصة وتطبيق "روح السعودية" (visitsaudi.com)، الذي سيتيح لهم اختيار الوجهة المستهدفة ومقارنة الأسعار بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إجراء الحجوزات مباشرة من خلال مزودي الخدمات، وإجراء المدفوعات، ولمعرفة المزيد عن "صيفنا على جوك" باستطاعتهم زيارة الحساب الرسمي لصيف السعودية على منصات التواصل الاجتماعي "روح السعودية"، أو الاتصال بمركز الاتصال السياحي (930).

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