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غدًا.. انطلاق موسم ميدان الفروسية بحائل ويستمر 4 أشهر

5 أشواط للدرجات "مبتدئة" و"مفتوح" على دعم إدارة الميدان

ينطلق غدًا الأربعاء موسم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بميدان الفروسية الواقع على طريق حائل- القاعد، ويستمر لمدة أربعة أشهر.

ويتكون الحفل الأول من 5 أشواط على دعم إدارة الميدان.

وقال مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي: "أنهينا كل الاستعدادات الخاصة بالسباق، ونأمل أن يكون موسم حائل للفروسية متميزًا ومختلفًا عن المواسم الماضية، بما يحقق تطلعات أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة الميدان، ونائبه نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الفروسية".

وثمّن "التبيناوي" كل الجهود المبذولة من فريق العمل واللجان العاملة بالميدان؛ مشيرًا إلى أن الشوط الأول خُصص للدرجة مبتدئة، والشوط الثاني مفتوح لمواليد 2019؛ بينما خُصص الشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة، أما الشوط الرابع لمواليد 2018م، والشوط الخامس لمفتوح الدرجات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غدًا.. انطلاق موسم ميدان الفروسية بحائل ويستمر 4 أشهر
سبق

ينطلق غدًا الأربعاء موسم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بميدان الفروسية الواقع على طريق حائل- القاعد، ويستمر لمدة أربعة أشهر.

ويتكون الحفل الأول من 5 أشواط على دعم إدارة الميدان.

وقال مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي: "أنهينا كل الاستعدادات الخاصة بالسباق، ونأمل أن يكون موسم حائل للفروسية متميزًا ومختلفًا عن المواسم الماضية، بما يحقق تطلعات أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة الميدان، ونائبه نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الفروسية".

وثمّن "التبيناوي" كل الجهود المبذولة من فريق العمل واللجان العاملة بالميدان؛ مشيرًا إلى أن الشوط الأول خُصص للدرجة مبتدئة، والشوط الثاني مفتوح لمواليد 2019؛ بينما خُصص الشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة، أما الشوط الرابع لمواليد 2018م، والشوط الخامس لمفتوح الدرجات.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
11:30 AM

غدًا.. انطلاق موسم ميدان الفروسية بحائل ويستمر 4 أشهر

5 أشواط للدرجات "مبتدئة" و"مفتوح" على دعم إدارة الميدان

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منصور الشلاقي - حائل
0
257

ينطلق غدًا الأربعاء موسم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بميدان الفروسية الواقع على طريق حائل- القاعد، ويستمر لمدة أربعة أشهر.

ويتكون الحفل الأول من 5 أشواط على دعم إدارة الميدان.

وقال مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي: "أنهينا كل الاستعدادات الخاصة بالسباق، ونأمل أن يكون موسم حائل للفروسية متميزًا ومختلفًا عن المواسم الماضية، بما يحقق تطلعات أمير منطقة حائل رئيس مجلس إدارة الميدان، ونائبه نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الفروسية".

وثمّن "التبيناوي" كل الجهود المبذولة من فريق العمل واللجان العاملة بالميدان؛ مشيرًا إلى أن الشوط الأول خُصص للدرجة مبتدئة، والشوط الثاني مفتوح لمواليد 2019؛ بينما خُصص الشوط الثالث للدرجة الأولى حتى الثالثة، أما الشوط الرابع لمواليد 2018م، والشوط الخامس لمفتوح الدرجات.

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