"النحوي": السعودية طوت قضية أراد أعداء الأمة استغلالها كوسيلة للضغط والابتزاز

قال لـ"سبق": إن المملكة هي الدولة الرائدة والمؤهلة دومًا لقيادة الأمة الإسلامية

أكد رئيس المنتدى المغربي الموريتاني للصداقة مسؤول العلاقات الخارجية في التجمع الثقافي الإسلامي، الدكتور أحمد النحوي، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، تجاوزت بحكمة وحنكة قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، التي أراد البعض أن يستغلها لاستهداف السعودية، والنَّيل من استقرارها.

وتفصيلاً، قال "النحوي" في تصريح خاص لـ"سبق": إن الأحكام الصادرة عن النيابة العامة السعودية أمس برهنت حرص السعودية على إحقاق العدل في حق مرتكبي جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي -رحمه الله-، وإن هذه الأحكام طوت قضية أراد لها بعض أعداء الأمة أن لا تُطوى، وأن تظل وسيلة للضغط والابتزاز.

وأردف: سعداء بهذا الإنجاز، وبما تحققه السعودية من إنجازات على الأصعدة كافة بفضل الرؤية السديدة لقيادتها الرشيدة تطبيقًا لرؤية صاحب السمو القائد الشاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 الذي أبهر العالم بقدرته على إدارة ملفات حساسة بتوقيت حرج.

واختتم الدكتور النحوي تصريحه إلى "سبق" بالقول: إن المملكة العربية السعودية هي الدولة الرائدة والمؤهلة دومًا لقيادة الأمة الإسلامية، وإن أي استهداف لها هو استهداف للمسلمين جميعًا.