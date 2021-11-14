النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هانيويل": "السعودية لهندسة وصناعة الطيران" مركز معتمد للصيانة بالشرق الأوسط

أعلنت شركة هانيويل في معرض دبي للطيران 2021 اختيارها شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لتكون مركزها المعتمد للصيانة في الشرق الأوسط، ومنحها ترخيصًا عالميًّا لصيانة وحدات الطاقة المساندة من طراز 131-9 المعتمدة في طائرات بوينغ 737 وإيرباص A320.

جاء ذلك الاعتماد بفضل ريادة شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران العالمية في مجال الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات في قطاع الطيران المحلي والإقليمي والدولي على السواء؛ إذ تعد الشركة المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من كبرى جهات الصيانة والإصلاح وإعادة البناء، وأكثرها خبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب الاتفاقية التي تمتد لعشر سنوات ستقدم شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران خدمات الفحص والإصلاح والعمرة والترقية والتحديث لوحدات الطاقة المساندة من طراز 131-9 في منشأتها بمدينة جدة؛ إذ ستتمكن الشركات المالكة والمشغلة للطائرات المزودة بتلك الوحدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إصلاحها بالكامل في المنطقة.

وقال محمد محيسن، الرئيس التنفيذي لقطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى بشركة هانيويل: "شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران كانت دومًا شريكًا مهمًّا لنا، وستصبح الشركة عما قريب أول مركز معتمد لدى هانيويل لصيانة وحدات الطاقة المساندة للطائرات ذات البدن الضيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هانيويل": "السعودية لهندسة وصناعة الطيران" مركز معتمد للصيانة بالشرق الأوسط
سبق

أعلنت شركة هانيويل في معرض دبي للطيران 2021 اختيارها شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لتكون مركزها المعتمد للصيانة في الشرق الأوسط، ومنحها ترخيصًا عالميًّا لصيانة وحدات الطاقة المساندة من طراز 131-9 المعتمدة في طائرات بوينغ 737 وإيرباص A320.

جاء ذلك الاعتماد بفضل ريادة شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران العالمية في مجال الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات في قطاع الطيران المحلي والإقليمي والدولي على السواء؛ إذ تعد الشركة المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من كبرى جهات الصيانة والإصلاح وإعادة البناء، وأكثرها خبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب الاتفاقية التي تمتد لعشر سنوات ستقدم شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران خدمات الفحص والإصلاح والعمرة والترقية والتحديث لوحدات الطاقة المساندة من طراز 131-9 في منشأتها بمدينة جدة؛ إذ ستتمكن الشركات المالكة والمشغلة للطائرات المزودة بتلك الوحدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إصلاحها بالكامل في المنطقة.

وقال محمد محيسن، الرئيس التنفيذي لقطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى بشركة هانيويل: "شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران كانت دومًا شريكًا مهمًّا لنا، وستصبح الشركة عما قريب أول مركز معتمد لدى هانيويل لصيانة وحدات الطاقة المساندة للطائرات ذات البدن الضيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
09:14 PM

"هانيويل": "السعودية لهندسة وصناعة الطيران" مركز معتمد للصيانة بالشرق الأوسط

A A A
محمد البقمي - الرياض
0
72

أعلنت شركة هانيويل في معرض دبي للطيران 2021 اختيارها شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لتكون مركزها المعتمد للصيانة في الشرق الأوسط، ومنحها ترخيصًا عالميًّا لصيانة وحدات الطاقة المساندة من طراز 131-9 المعتمدة في طائرات بوينغ 737 وإيرباص A320.

جاء ذلك الاعتماد بفضل ريادة شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران العالمية في مجال الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات في قطاع الطيران المحلي والإقليمي والدولي على السواء؛ إذ تعد الشركة المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من كبرى جهات الصيانة والإصلاح وإعادة البناء، وأكثرها خبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب الاتفاقية التي تمتد لعشر سنوات ستقدم شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران خدمات الفحص والإصلاح والعمرة والترقية والتحديث لوحدات الطاقة المساندة من طراز 131-9 في منشأتها بمدينة جدة؛ إذ ستتمكن الشركات المالكة والمشغلة للطائرات المزودة بتلك الوحدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إصلاحها بالكامل في المنطقة.

وقال محمد محيسن، الرئيس التنفيذي لقطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى بشركة هانيويل: "شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران كانت دومًا شريكًا مهمًّا لنا، وستصبح الشركة عما قريب أول مركز معتمد لدى هانيويل لصيانة وحدات الطاقة المساندة للطائرات ذات البدن الضيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,456
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,140
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,159
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,214

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة