رئيس رابطة مربي المواشي يطالب بتخفيض أسعار الأعلاف وتحديد سقف لقيمة الذبح

مَن يريد تجهيز خروف للبيع يحتاج إلى نحو 1000 ريال حسب الوزن والسن

فيما وصف القوة الشرائية في سوق المواشي وإقبال المتسوقين عليها بالممتاز أقر رئيس رابطة مربي المواشي سعود بن حبيب الهفتاء بوجود ارتفاع في أسعار المواشي مبررًا ذلك بوجود ارتفاع في تكاليف الشعير والأعلاف.

جاء ذلك في حديثه لقناة الإخبارية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن كيس الشعير تجاوز 53 ريالاً، وأغلب المكعبات وصلت أسعارها أكثر من 60 ريالاً، لافتًا إلى أن من يريد تجهيز خروف للبيع يحتاج إلى مصاريف 800 - 900 ريال وقد تصل إلى 1000 ريال حسب وزن الخروف وعمره.

وأوضح "الهفتاء" أن أسعار المواشي ثابتة طيلة أيام السنة ولم تتغير منذ سنتين بعد الانهيار الذي حصل للسوق بسبب تكدس المواشي المستوردة إلى أرقام خيالية وأضرت بالسوق ومربي المواشي.

وطالب "الهفتاء" بتخفيض أسعار الأعلاف إلى 50 ٪ وتحديد سقف لقيمة الذبح لتصل 700 ريال وزيادة الدعم شهريًا لمربي المواشي ليواكب 70 ٪ من خسارته. كما طالب رئيس رابطة مربي المواشي بتحديد السقف الأعلى لأسعار المواشي والأعلاف من قِبل الدولة مع صرف دعم يواكب خسارة مربي المواشي لإنهاء مشكلة ارتفاع السوق.

واعتبر رئيس الرابطة أن استيراد المواشي بشكلٍ عشوائي من دون تخطيط مسبق يلحق ضررًا بالمواطن مربي الماشية الذي يعتمد في رزقه بعد الله على التجارة في أسواقها، مشيرًا في هذا الصدد إلى خروج 70 ٪ من أصحاب المهنة الحقيقيين من مربي المواشي ما قد يكون له انعكاس سلبي على تنمية الثروة الحيوانية الوطنية التي يجب حمايتها وتنميتها بالشكل الصحيح حتى يكون خيرنا من بلدنا.