البحرين.. 13 حالة تعافٍ يقابلها نفس العدد من الإصابات

عدد المتعافين وصل لـ177 وإجمالي الإصابات بات 211 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 13 حالة جديدة من فيروس "كورونا" "كوفيد-19"، ليصبح عدد المتعافين 177 شخصاً.

كما سجلت الوزارة وجود 13 إصابة جديدة بالفيروس، ليبقى عدد الحالات القائمة 211 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، أجرت الوزارة حتى الآن 26646 فحصاً طبياً.