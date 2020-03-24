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البحرين.. 13 حالة تعافٍ يقابلها نفس العدد من الإصابات

عدد المتعافين وصل لـ177 وإجمالي الإصابات بات 211 حالة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 13 حالة جديدة من فيروس "كورونا" "كوفيد-19"، ليصبح عدد المتعافين 177 شخصاً.

كما سجلت الوزارة وجود 13 إصابة جديدة بالفيروس، ليبقى عدد الحالات القائمة 211 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، أجرت الوزارة حتى الآن 26646 فحصاً طبياً.

فيروس كورونا الجديد البحرين

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البحرين.. 13 حالة تعافٍ يقابلها نفس العدد من الإصابات
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 13 حالة جديدة من فيروس "كورونا" "كوفيد-19"، ليصبح عدد المتعافين 177 شخصاً.

كما سجلت الوزارة وجود 13 إصابة جديدة بالفيروس، ليبقى عدد الحالات القائمة 211 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، أجرت الوزارة حتى الآن 26646 فحصاً طبياً.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
02:19 PM

البحرين.. 13 حالة تعافٍ يقابلها نفس العدد من الإصابات

عدد المتعافين وصل لـ177 وإجمالي الإصابات بات 211 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 13 حالة جديدة من فيروس "كورونا" "كوفيد-19"، ليصبح عدد المتعافين 177 شخصاً.

كما سجلت الوزارة وجود 13 إصابة جديدة بالفيروس، ليبقى عدد الحالات القائمة 211 حالة.

ووفق صحيفة "الوطن" المحلية، أجرت الوزارة حتى الآن 26646 فحصاً طبياً.

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