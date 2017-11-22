تلبيةً للطلب وتحسينًا للجودة.. ضخ 6 آلاف م3 يوميًّا من المياه العذبة لـ"خيبر"

بدايةٌ فعلية وفق اتفاقية "التحلية" مع "المياه الوطنية" لضمان استمرار الإمداد

بدأت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ضخ المياه العذبة من محطة تنقية خيبر، التي قامت بتنفيذها أخيرًا، بسعة تجاوزت 6000م3/ يوميًّا من المياه العذبة، وفق الاتفاقية المبرمة مع شركة "المياه الوطنية"؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وضمان استمرار أمن الإمداد المائي بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية الجاري تنفيذها في مجال معالجة المياه، وفي إطار مبادرة تحسين جودة المياه في محافظة خيبر وزيادة مصادرها؛ إذ سيتم تسليم وربط كميات المياه المنتجة مع خزن شركة المياه الوطنية في المدينة المنورة لخدمة المستفيدين بالمحافظة.

ويواكب المشروع رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة المائية، وضمان أمن الإمداد، ويدعم العلاقة الاستراتيجية بين "التحلية" و"المياه الوطنية"، ويعزز آفاق التعاون والتكامل بين جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها.

هذا بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من خبرات التحلية الهندسية والفنية المؤهلة والمتميزة التي تمتد لأكثر من 47 عامًا في مجالات تصاميم وإنشاء وتشغيل المنظومات الإنتاجية ووحدات معالجة مياه الآبار والسدود، مستفيدةً من قدراتها الاحترافية في تنفيذ مثل هذه الأعمال وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ومن ثم المساهمة في تحقيق هدف الارتقاء بجودة الحياة وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين في كافة أرجاء المملكة.