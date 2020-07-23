"أمين الجوف" يوقّع 11 عقدًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز خمسة ملايين ريال‎

"الشرعان": الأمانة حرصت على طرح كل المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة

وقّع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، 11 عقدًا استثماريًّا مع عدد من المستثمرين والمؤسسات والشركات الوطنية، بقيمة إيجارات وعائدات تتجاوز الخمسة ملايين ريال لإجمالي مدد العقود، في مجالات مختلفة من المشاريع الاستثمارية.

وأكد المهندس "الشرعان" أن طرح أمانة المنطقة لفرص الاستثمار يؤكد حجم الدعم والتشجيع الذي يقدمه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز للاستثمار والمستثمرين وتوجيهات الدائمة بتسهيل إجراءات المستثمرين، والعمل على تقديم مزيد من الفرص الاستثمارية لرجال وسيدات الأعمال من داخل وخارج المنطقة.

وأوضح عقب توقيع العقود أن الأمانة حرصت على طرح كل المواقع والفرص الاستثمارية المتاحة، في مختلف المجالات، أمام المستثمرين؛ في إطار الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين؛ مؤكدًا طرح المزيد من الفرص النوعية في المنطقة وأن المنطقة ما زالت تحتاج لمزيد من الأنشطة الهامة.

وحث "الشرعان" المستثمرين على الاستثمار بمنطقة الجوف؛ لافتًا إلى أن الأمانة على استعداد لإزالة أي عوائق إن وجدت وتسهيل إجراءات الاستثمار بما يتوافق مع لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة مؤخرًا.

وقدم "الشرعان" شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه، ولوزير الشؤون البلدية والقروية على ما يحظى به القطاع البلدي من دعم ومتابعة؛ مبينًا أن الأمانة لديها المزيد من المواقع الاستثمارية التي ستعمل على طرحها خلال الفترة المقبلة من خلال تطبيق "فرص".