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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

تضم 5 أسواق كبرى.. مبادرة لتجهيز طلبات العملاء وتسليمها لهم بالمركبات

أطلقتها أمانة الرياض لتجنُّب الزحام والوقاية من كورونا

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة بالتنسيق مع الأسواق الغذائية الكبرى وفروعها بالمدينة؛ لتقديم خدمة تجهيز الطلبات للعملاء من المواطنين والمقيمين، وتسليمها لهم مباشرة في مركباتهم بهدف تيسير عملية التسوق، ومنعًا من التزاحم، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية لتفادي انتقال العدوى، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "الأمانة" أن تطبيق المبادرة يبدأ اليوم؛ إذ يتاح للمستفيدين إمكانية التواصل عبر خدمة (الواتساب) لكل فرع من فروع الأسواق التي تقدم الخدمة. وأكدت أنها حرصت على أن تشمل المبادرة مختلف أرجاء المدينة؛ لتلبي احتياجات أكبر قدر من السكان.

وأضافت: "انضم للمبادرة ٣٣ سوقًا، تتبع ٥ علامات تجارية، هي السدحان (٩ فروع)، بنده (٨ فروع)، سبار (٦ فروع)، أسواق الجزيرة (٥ فروع) والعثيم (٥ فروع). فيما يمكن الحصول على الخدمة عبر اختيار فرع السوق الأقرب، وتحديد الاحتياجات، وذكر معلومات المركبة (رقم اللوحة، نوع السيارة واللون)، ويقوم فرع السوق بتجهيز الطلبات، وإرسال رسالة للعميل بجاهزية الطلب، والتوجه لاستلامه من منصة التسليم الخارجية التي حددتها الأسواق".

وتعد المبادرة خطوة لتعزيز الإجراءات الاحترازية التي تطبقها أمانة منطقة الرياض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستشعارًا بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على الأطراف كافة لتقديم الخدمات للمستفيدين، وفي الوقت نفسه تقليل حدة التزاحم في ظل تطبيق قرار منع التجول اليومي.

فيروس كورونا الجديد أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تضم 5 أسواق كبرى.. مبادرة لتجهيز طلبات العملاء وتسليمها لهم بالمركبات
سبق

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة بالتنسيق مع الأسواق الغذائية الكبرى وفروعها بالمدينة؛ لتقديم خدمة تجهيز الطلبات للعملاء من المواطنين والمقيمين، وتسليمها لهم مباشرة في مركباتهم بهدف تيسير عملية التسوق، ومنعًا من التزاحم، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية لتفادي انتقال العدوى، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "الأمانة" أن تطبيق المبادرة يبدأ اليوم؛ إذ يتاح للمستفيدين إمكانية التواصل عبر خدمة (الواتساب) لكل فرع من فروع الأسواق التي تقدم الخدمة. وأكدت أنها حرصت على أن تشمل المبادرة مختلف أرجاء المدينة؛ لتلبي احتياجات أكبر قدر من السكان.

وأضافت: "انضم للمبادرة ٣٣ سوقًا، تتبع ٥ علامات تجارية، هي السدحان (٩ فروع)، بنده (٨ فروع)، سبار (٦ فروع)، أسواق الجزيرة (٥ فروع) والعثيم (٥ فروع). فيما يمكن الحصول على الخدمة عبر اختيار فرع السوق الأقرب، وتحديد الاحتياجات، وذكر معلومات المركبة (رقم اللوحة، نوع السيارة واللون)، ويقوم فرع السوق بتجهيز الطلبات، وإرسال رسالة للعميل بجاهزية الطلب، والتوجه لاستلامه من منصة التسليم الخارجية التي حددتها الأسواق".

وتعد المبادرة خطوة لتعزيز الإجراءات الاحترازية التي تطبقها أمانة منطقة الرياض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستشعارًا بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على الأطراف كافة لتقديم الخدمات للمستفيدين، وفي الوقت نفسه تقليل حدة التزاحم في ظل تطبيق قرار منع التجول اليومي.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
10:06 PM

تضم 5 أسواق كبرى.. مبادرة لتجهيز طلبات العملاء وتسليمها لهم بالمركبات

أطلقتها أمانة الرياض لتجنُّب الزحام والوقاية من كورونا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
3
19,783

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة بالتنسيق مع الأسواق الغذائية الكبرى وفروعها بالمدينة؛ لتقديم خدمة تجهيز الطلبات للعملاء من المواطنين والمقيمين، وتسليمها لهم مباشرة في مركباتهم بهدف تيسير عملية التسوق، ومنعًا من التزاحم، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية لتفادي انتقال العدوى، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت "الأمانة" أن تطبيق المبادرة يبدأ اليوم؛ إذ يتاح للمستفيدين إمكانية التواصل عبر خدمة (الواتساب) لكل فرع من فروع الأسواق التي تقدم الخدمة. وأكدت أنها حرصت على أن تشمل المبادرة مختلف أرجاء المدينة؛ لتلبي احتياجات أكبر قدر من السكان.

وأضافت: "انضم للمبادرة ٣٣ سوقًا، تتبع ٥ علامات تجارية، هي السدحان (٩ فروع)، بنده (٨ فروع)، سبار (٦ فروع)، أسواق الجزيرة (٥ فروع) والعثيم (٥ فروع). فيما يمكن الحصول على الخدمة عبر اختيار فرع السوق الأقرب، وتحديد الاحتياجات، وذكر معلومات المركبة (رقم اللوحة، نوع السيارة واللون)، ويقوم فرع السوق بتجهيز الطلبات، وإرسال رسالة للعميل بجاهزية الطلب، والتوجه لاستلامه من منصة التسليم الخارجية التي حددتها الأسواق".

وتعد المبادرة خطوة لتعزيز الإجراءات الاحترازية التي تطبقها أمانة منطقة الرياض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستشعارًا بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على الأطراف كافة لتقديم الخدمات للمستفيدين، وفي الوقت نفسه تقليل حدة التزاحم في ظل تطبيق قرار منع التجول اليومي.

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