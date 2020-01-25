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العراق.. سقوط 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن

اثنان بالناصرية والثالث في بغداد

قُتِل متظاهر في بغداد واثنان آخران في مدينة الناصرية جنوب العراق، بالرصاص الحي اليوم (السبت)، خلال مواجهات مع القوات الأمنية، حسب ما أفادت مصادر طبية.


وأوضح شهود عيان أن السلطات العراقية أعادت فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، غداة مظاهرة كبيرة دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق، وأعلن بعدها توقفه عن دعم المظاهرات المطلبية، وفقاً لـ"فرانس 24".

العراق بغداد القوات الأمنية سقوط 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن في العراق

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العراق.. سقوط 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن
سبق

قُتِل متظاهر في بغداد واثنان آخران في مدينة الناصرية جنوب العراق، بالرصاص الحي اليوم (السبت)، خلال مواجهات مع القوات الأمنية، حسب ما أفادت مصادر طبية.


وأوضح شهود عيان أن السلطات العراقية أعادت فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، غداة مظاهرة كبيرة دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق، وأعلن بعدها توقفه عن دعم المظاهرات المطلبية، وفقاً لـ"فرانس 24".

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
07:22 PM

العراق.. سقوط 3 متظاهرين برصاص قوات الأمن

اثنان بالناصرية والثالث في بغداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل متظاهر في بغداد واثنان آخران في مدينة الناصرية جنوب العراق، بالرصاص الحي اليوم (السبت)، خلال مواجهات مع القوات الأمنية، حسب ما أفادت مصادر طبية.


وأوضح شهود عيان أن السلطات العراقية أعادت فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، غداة مظاهرة كبيرة دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بغداد للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من العراق، وأعلن بعدها توقفه عن دعم المظاهرات المطلبية، وفقاً لـ"فرانس 24".

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