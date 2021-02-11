لجنة المنشطات السعودية تبحث مع نظيرتها القطرية تعزيز التعاون في الأبحاث

التقى الرئيس التنفيذي للجنة السعودية للرقابة على المنشطات عبدالعزيز المسعد، اليوم، في الدوحة، بالمدير العام للمختبر القطري لفحص المنشطات الدكتور ناصر الأنصاري، وذلك بحضور المدير العلمي للمختبر الدكتور كوستاس جيورجاكوبولوس.



وجرى خلال اللقاء الذي يأتي بالتزامن مع زيارة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية لدولة قطر الشقيقة، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تحليل العينات والأبحاث، والعمل على إجراء مذكرة تفاهم بين الطرفين بالشكل الذي يخدم كافة الرياضيين.