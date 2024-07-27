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1500 مستفيد من برامج وفعاليات اليوم الأول بمؤتمر عسير الصحي الثالث

24 ذو القعدة.. ويخدم أكثر من 40 تخصصًا صحيًا

انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر عسير الصحي الثالث الذي يقام برعاية أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حفظه الله، بتنظيم من المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير خلال الفترة من 24 – 26 من شهر ذي القعدة الجاري بفندق قصر أبها.

ويضم أول أيام المؤتمر 11 جلسة علمية يقدمها نخبة من المتخصصين الصحيين من داخل المملكة وخارجها، وذلك في عدة تخصصات شملت الطب الباطني، وطب الطورائ، والتمريض، إضافة إلى طب السمنة، وجراحة الأوعية الدموية، والأنف والأذن والحنجرة، والكلى، وجراحة المسالك البولية، وأيضًا العلاج الطبيعي، والطب النفسي.

وأوضح رئيس اللجنة الرئيسية بالمؤتمر، الدكتور مشبب الأسمري، بأن عدد المستفيدين من جلسات اليوم الأول تجاوز الـ 1500 مستفيد ومستفيدة من مختلف التخصصات المشار إليها، لافتًا إلى أن المؤتمر يضم في يومه الأول أكثر من 60 فعالية ما بين جلسات وورش وحلقات علمية، إضافة إلى معرض دائم يحتوي على 23 جهة صحية.

وأكد رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر، الدكتور مشيعل العلياني، على أهمية هذا المؤتمر ومخرجاته لدى الممارسين الصحيين والمهتمين، لافتًا إلى أن الطب بشكل عام يعتبر علماً ديناميكياً يتغير مع الوقت يتطلب إقامة مثل هذا الحدث بشكل مستمر لمواكبة تطورات عالم الطب في العالم.

يذكر أن المؤتمر بشكل عام يخدم أكثر من 40 تخصصًا صحيًا، وذلك من خلال مشاركة عدد من الجهات والمتخصصين البارزين في المجال الصحي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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1500 مستفيد من برامج وفعاليات اليوم الأول بمؤتمر عسير الصحي الثالث
سبق

انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر عسير الصحي الثالث الذي يقام برعاية أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حفظه الله، بتنظيم من المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير خلال الفترة من 24 – 26 من شهر ذي القعدة الجاري بفندق قصر أبها.

ويضم أول أيام المؤتمر 11 جلسة علمية يقدمها نخبة من المتخصصين الصحيين من داخل المملكة وخارجها، وذلك في عدة تخصصات شملت الطب الباطني، وطب الطورائ، والتمريض، إضافة إلى طب السمنة، وجراحة الأوعية الدموية، والأنف والأذن والحنجرة، والكلى، وجراحة المسالك البولية، وأيضًا العلاج الطبيعي، والطب النفسي.

وأوضح رئيس اللجنة الرئيسية بالمؤتمر، الدكتور مشبب الأسمري، بأن عدد المستفيدين من جلسات اليوم الأول تجاوز الـ 1500 مستفيد ومستفيدة من مختلف التخصصات المشار إليها، لافتًا إلى أن المؤتمر يضم في يومه الأول أكثر من 60 فعالية ما بين جلسات وورش وحلقات علمية، إضافة إلى معرض دائم يحتوي على 23 جهة صحية.

وأكد رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر، الدكتور مشيعل العلياني، على أهمية هذا المؤتمر ومخرجاته لدى الممارسين الصحيين والمهتمين، لافتًا إلى أن الطب بشكل عام يعتبر علماً ديناميكياً يتغير مع الوقت يتطلب إقامة مثل هذا الحدث بشكل مستمر لمواكبة تطورات عالم الطب في العالم.

يذكر أن المؤتمر بشكل عام يخدم أكثر من 40 تخصصًا صحيًا، وذلك من خلال مشاركة عدد من الجهات والمتخصصين البارزين في المجال الصحي.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
05:26 PM

1500 مستفيد من برامج وفعاليات اليوم الأول بمؤتمر عسير الصحي الثالث

24 ذو القعدة.. ويخدم أكثر من 40 تخصصًا صحيًا

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بندر آل عوض - عسير
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انطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر عسير الصحي الثالث الذي يقام برعاية أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، حفظه الله، بتنظيم من المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير خلال الفترة من 24 – 26 من شهر ذي القعدة الجاري بفندق قصر أبها.

ويضم أول أيام المؤتمر 11 جلسة علمية يقدمها نخبة من المتخصصين الصحيين من داخل المملكة وخارجها، وذلك في عدة تخصصات شملت الطب الباطني، وطب الطورائ، والتمريض، إضافة إلى طب السمنة، وجراحة الأوعية الدموية، والأنف والأذن والحنجرة، والكلى، وجراحة المسالك البولية، وأيضًا العلاج الطبيعي، والطب النفسي.

وأوضح رئيس اللجنة الرئيسية بالمؤتمر، الدكتور مشبب الأسمري، بأن عدد المستفيدين من جلسات اليوم الأول تجاوز الـ 1500 مستفيد ومستفيدة من مختلف التخصصات المشار إليها، لافتًا إلى أن المؤتمر يضم في يومه الأول أكثر من 60 فعالية ما بين جلسات وورش وحلقات علمية، إضافة إلى معرض دائم يحتوي على 23 جهة صحية.

وأكد رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر، الدكتور مشيعل العلياني، على أهمية هذا المؤتمر ومخرجاته لدى الممارسين الصحيين والمهتمين، لافتًا إلى أن الطب بشكل عام يعتبر علماً ديناميكياً يتغير مع الوقت يتطلب إقامة مثل هذا الحدث بشكل مستمر لمواكبة تطورات عالم الطب في العالم.

يذكر أن المؤتمر بشكل عام يخدم أكثر من 40 تخصصًا صحيًا، وذلك من خلال مشاركة عدد من الجهات والمتخصصين البارزين في المجال الصحي.

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