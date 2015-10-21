الجبير يبحث أوضاع المنطقة مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير؛ في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.
وجرى خلال الاستقبال، بحث آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الجبير يبحث أوضاع المنطقة مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-20
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير؛ في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.
وجرى خلال الاستقبال، بحث آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
01:51 PM
الجبير يبحث أوضاع المنطقة مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير؛ في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.
وجرى خلال الاستقبال، بحث آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.