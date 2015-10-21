النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجبير يبحث أوضاع المنطقة مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير؛ في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجبير يبحث أوضاع المنطقة مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير؛ في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
01:51 PM

الجبير يبحث أوضاع المنطقة مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
605

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير؛ في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لشؤون إيران روبرت مالي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,033
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة