النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العدل" تعلن إقامة معرض الثقافة العدلية بأبها

لتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية

تستعد وزارة العدل لإطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في مدينة أبها بـ"الراشد مول"، لمدة 3 أيام بدءًا من الخميس المقبل، الموافق 26 أغسطس الجاري؛ بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وقالت وزارة العدل: يأتي المعرض في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات؛ منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية، تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة "ناجز"، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

ويضم المعرض كذلك منصة الطفل، التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص، وتقدم عرضًا شاملًا عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصًا المحاكم العمالية، ومنصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويقوم على المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يُذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالًا كبيرًا، وقد أقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل" تعلن إقامة معرض الثقافة العدلية بأبها
سبق

تستعد وزارة العدل لإطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في مدينة أبها بـ"الراشد مول"، لمدة 3 أيام بدءًا من الخميس المقبل، الموافق 26 أغسطس الجاري؛ بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وقالت وزارة العدل: يأتي المعرض في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات؛ منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية، تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة "ناجز"، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

ويضم المعرض كذلك منصة الطفل، التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص، وتقدم عرضًا شاملًا عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصًا المحاكم العمالية، ومنصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويقوم على المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يُذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالًا كبيرًا، وقد أقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
12:44 PM

"العدل" تعلن إقامة معرض الثقافة العدلية بأبها

لتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
94

تستعد وزارة العدل لإطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في مدينة أبها بـ"الراشد مول"، لمدة 3 أيام بدءًا من الخميس المقبل، الموافق 26 أغسطس الجاري؛ بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وقالت وزارة العدل: يأتي المعرض في إطار مبادرة "إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية"، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات؛ منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية، تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة "ناجز"، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

ويضم المعرض كذلك منصة الطفل، التي تقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه، ومنصة القضاء المتخصص، وتقدم عرضًا شاملًا عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصًا المحاكم العمالية، ومنصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويقوم على المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يُذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالًا كبيرًا، وقد أقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,993
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,529

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقیقة حجر شطرنج

الحقیقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة