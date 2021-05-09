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"العثيم" يهنئ بالذكرى الرابعة لمبايعة ولي العهد: مسيرة حافلة بالعطاء

نستلهم منها كل معاني التحدي والإصرار والاهتمام بصناعة مستقبل زاهر

رفع عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة مرور أربعة أعوام على تولي سموه الكريم ولاية العهد.

وتفصيلًا، قال "العثيم": إن الذكرى الرابعة لمبايعة ولي العهد - يحفظه الله - مناسبة عزيزة على نفوسنا جميعًا؛ لأنها تعبر عن مسيرة حافلة بالعطاء وذاخرة بالإنجاز واعدة بالخير والنماء نستلهم منها كل معاني التحدي والإصرار والاهتمام بصناعة مستقبل زاهر لبلادنا الغالية.

وأضاف: أن ذكرى البيعة الرابعة تأتي متزامنة مع ذكرى الاحتفال بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 ومتوافقة بفضل الله مع بشائر التنمية التي تشهدها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين "أيدهما الله".

ونوّه "العثيم" إلى الجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد قائد الرؤية وحامل لواء النهضة السعودية الحديثة لتحقيق التطلعات وقيادة التحولات بعزم صادق ونظرة ثاقبة لتعزيز رؤية المملكة 2030 التي تحمل مشاريع عملاقة على كافة الأصعدة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مواجهة التحديات بكل عزم واقتدار والعمل على تعزيز حجم اقتصاد المملكة من خلال تنويع مصادر الدخل واستغلال الطاقات والثروات المتوافرة، ورفع معدلاته التنافسية وتحقيق التنوع المنشود، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.

إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة عبد الله بن صالح العثيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيم" يهنئ بالذكرى الرابعة لمبايعة ولي العهد: مسيرة حافلة بالعطاء
سبق

رفع عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة مرور أربعة أعوام على تولي سموه الكريم ولاية العهد.

وتفصيلًا، قال "العثيم": إن الذكرى الرابعة لمبايعة ولي العهد - يحفظه الله - مناسبة عزيزة على نفوسنا جميعًا؛ لأنها تعبر عن مسيرة حافلة بالعطاء وذاخرة بالإنجاز واعدة بالخير والنماء نستلهم منها كل معاني التحدي والإصرار والاهتمام بصناعة مستقبل زاهر لبلادنا الغالية.

وأضاف: أن ذكرى البيعة الرابعة تأتي متزامنة مع ذكرى الاحتفال بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 ومتوافقة بفضل الله مع بشائر التنمية التي تشهدها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين "أيدهما الله".

ونوّه "العثيم" إلى الجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد قائد الرؤية وحامل لواء النهضة السعودية الحديثة لتحقيق التطلعات وقيادة التحولات بعزم صادق ونظرة ثاقبة لتعزيز رؤية المملكة 2030 التي تحمل مشاريع عملاقة على كافة الأصعدة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مواجهة التحديات بكل عزم واقتدار والعمل على تعزيز حجم اقتصاد المملكة من خلال تنويع مصادر الدخل واستغلال الطاقات والثروات المتوافرة، ورفع معدلاته التنافسية وتحقيق التنوع المنشود، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
07:02 PM

"العثيم" يهنئ بالذكرى الرابعة لمبايعة ولي العهد: مسيرة حافلة بالعطاء

نستلهم منها كل معاني التحدي والإصرار والاهتمام بصناعة مستقبل زاهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة مرور أربعة أعوام على تولي سموه الكريم ولاية العهد.

وتفصيلًا، قال "العثيم": إن الذكرى الرابعة لمبايعة ولي العهد - يحفظه الله - مناسبة عزيزة على نفوسنا جميعًا؛ لأنها تعبر عن مسيرة حافلة بالعطاء وذاخرة بالإنجاز واعدة بالخير والنماء نستلهم منها كل معاني التحدي والإصرار والاهتمام بصناعة مستقبل زاهر لبلادنا الغالية.

وأضاف: أن ذكرى البيعة الرابعة تأتي متزامنة مع ذكرى الاحتفال بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 ومتوافقة بفضل الله مع بشائر التنمية التي تشهدها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين "أيدهما الله".

ونوّه "العثيم" إلى الجهود العظيمة التي يقوم بها ولي العهد قائد الرؤية وحامل لواء النهضة السعودية الحديثة لتحقيق التطلعات وقيادة التحولات بعزم صادق ونظرة ثاقبة لتعزيز رؤية المملكة 2030 التي تحمل مشاريع عملاقة على كافة الأصعدة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مواجهة التحديات بكل عزم واقتدار والعمل على تعزيز حجم اقتصاد المملكة من خلال تنويع مصادر الدخل واستغلال الطاقات والثروات المتوافرة، ورفع معدلاته التنافسية وتحقيق التنوع المنشود، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.

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