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"الآسيوي" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة المرشحين من أجل الفوز بالجوائز السنوية 2019 في هونغ كونغ، حيث تشهد جائزة أفضل لاعب في آسيا منافسة بين حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند والمدافع الياباني تومواكي ماكينو وصانع الألعاب القطري أكرم عفيف.
ويقام حفل توزيع الجوائز السنوي يوم 2 ديسمبر في مركز المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ.
ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة الصينية لي يينغ والهندية أشالاتا ديفي واليابانية ساكي كوماغاي.
المرشحون للفوز بالجوائز السنوية 2019:
جائزة أفضل لاعب
الرجال:
علي رضا بيرانفاند (بيرسيبوليس، إيران)
تومواكي ماكينو (أوراوا ريد دايموندز، اليابان)
أكرم عفيف (السد، قطر)
السيدات:
لي يينغ (غوانغدونغ هويجون، الصين)
أشالاتا ديفي (سيثو، الهند)
ساكي كوماغاي (نادي أولمبيك ليون واليابان)

جائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا:
سردار أزمون (إيران)
ماكوتو هاسيبي (اليابان)
سون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)
جائزة أفضل مدرب
تسويوشي اوتسوكي (اليابان)
غو اويا (اليابان)
تشونغ جونغ-يونغ (كوريا الجنوبية)

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجوائز السنوية 2019 هونغ كونغ

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة المرشحين من أجل الفوز بالجوائز السنوية 2019 في هونغ كونغ، حيث تشهد جائزة أفضل لاعب في آسيا منافسة بين حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند والمدافع الياباني تومواكي ماكينو وصانع الألعاب القطري أكرم عفيف.
ويقام حفل توزيع الجوائز السنوي يوم 2 ديسمبر في مركز المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ.
ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة الصينية لي يينغ والهندية أشالاتا ديفي واليابانية ساكي كوماغاي.
المرشحون للفوز بالجوائز السنوية 2019:
جائزة أفضل لاعب
الرجال:
علي رضا بيرانفاند (بيرسيبوليس، إيران)
تومواكي ماكينو (أوراوا ريد دايموندز، اليابان)
أكرم عفيف (السد، قطر)
السيدات:
لي يينغ (غوانغدونغ هويجون، الصين)
أشالاتا ديفي (سيثو، الهند)
ساكي كوماغاي (نادي أولمبيك ليون واليابان)

جائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا:
سردار أزمون (إيران)
ماكوتو هاسيبي (اليابان)
سون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)
جائزة أفضل مدرب
تسويوشي اوتسوكي (اليابان)
غو اويا (اليابان)
تشونغ جونغ-يونغ (كوريا الجنوبية)

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
02:35 PM

"الآسيوي" يعلن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة المرشحين من أجل الفوز بالجوائز السنوية 2019 في هونغ كونغ، حيث تشهد جائزة أفضل لاعب في آسيا منافسة بين حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند والمدافع الياباني تومواكي ماكينو وصانع الألعاب القطري أكرم عفيف.
ويقام حفل توزيع الجوائز السنوي يوم 2 ديسمبر في مركز المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ.
ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة الصينية لي يينغ والهندية أشالاتا ديفي واليابانية ساكي كوماغاي.
المرشحون للفوز بالجوائز السنوية 2019:
جائزة أفضل لاعب
الرجال:
علي رضا بيرانفاند (بيرسيبوليس، إيران)
تومواكي ماكينو (أوراوا ريد دايموندز، اليابان)
أكرم عفيف (السد، قطر)
السيدات:
لي يينغ (غوانغدونغ هويجون، الصين)
أشالاتا ديفي (سيثو، الهند)
ساكي كوماغاي (نادي أولمبيك ليون واليابان)

جائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا:
سردار أزمون (إيران)
ماكوتو هاسيبي (اليابان)
سون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)
جائزة أفضل مدرب
تسويوشي اوتسوكي (اليابان)
غو اويا (اليابان)
تشونغ جونغ-يونغ (كوريا الجنوبية)

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