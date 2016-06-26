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"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 80 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و688 بكوريا الجنوبية

ألمانيا تسجّل 592 حالة إضافية و412 بمصر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 79.277 ألف حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و2001 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 18 مليوناً و322 ألفاً و760 حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 511 ألفاً و142 شخصاً.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 154457 إصابة.

وأضافت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2012.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و726172 بعد تسجيل 592إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90746 بعد تسجيل 68 حالة.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الجمعة، تسجيل 412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة، وذلك نزولاً من 423 إصابة و35 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 279596 من ضمنهم 208957 حالة تمّ شفاؤها، و16031 حالة وفاة".

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كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 80 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و688 بكوريا الجنوبية
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 79.277 ألف حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و2001 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 18 مليوناً و322 ألفاً و760 حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 511 ألفاً و142 شخصاً.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 154457 إصابة.

وأضافت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2012.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و726172 بعد تسجيل 592إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90746 بعد تسجيل 68 حالة.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الجمعة، تسجيل 412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة، وذلك نزولاً من 423 إصابة و35 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 279596 من ضمنهم 208957 حالة تمّ شفاؤها، و16031 حالة وفاة".

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
10:26 AM

كورونا في 4 دول خلال 24 ساعة.. 80 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و688 بكوريا الجنوبية

ألمانيا تسجّل 592 حالة إضافية و412 بمصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 79.277 ألف حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و2001 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 18 مليوناً و322 ألفاً و760 حالة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 511 ألفاً و142 شخصاً.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 154457 إصابة.

وأضافت كوريا الجنوبية 3 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2012.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و726172 بعد تسجيل 592إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90746 بعد تسجيل 68 حالة.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أمس الجمعة، تسجيل 412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة، وذلك نزولاً من 423 إصابة و35 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن "إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 279596 من ضمنهم 208957 حالة تمّ شفاؤها، و16031 حالة وفاة".

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