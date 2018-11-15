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البرلمان العربي: قرارات قضية "خاشقجي" تأكيد لالتزام المملكة بالعدالة

رحب بالبيان الصادر اليوم عن النائب العام السعودي

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالبيان الصادر اليوم الخميس عن النائب العام بالمملكة بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، والذي تضمن بشكل شفاف ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة السعودية مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق في القضية.

ووفقًا للبيان فقد أسفرت التحقيقات عن توجيه التهم إلى أحد عشر شخصًا لدورهم في مقتل المواطن جمال خاشقجي وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة دورهم.

وأكد الدكتور السلمي أن بيان النائب العام السعودي جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة العربية السعودية بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه.

وطالب السلمي النيابة العامة التركية بالاستجابة لطلب النائب العام بالمملكة بشأن تزويده بالأدلة والقرائن التي بحوزتهم المتعلقة بهذه القضية للإفادة منها في إجراءات التحقيق.

وأشار إلى أن مقتل المواطن السعودي قضية جنائية وليست سياسية يتم التحقيق فيها من قِبل النيابة العامة السعودية وإحالة المتهمين فيها للمحاكمة وإنزال العقوبات، مجددًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي والإسلامي، معلنًا رفض البرلمان العربي رفضًا قاطعًا الحملة المغرضة ضد المملكة العربية السعودية وأي محاولات للنيل منها أو تهديدها، سواء بالتلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو الابتزاز واستخدام الضغوط السياسية.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

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البرلمان العربي: قرارات قضية "خاشقجي" تأكيد لالتزام المملكة بالعدالة
سبق

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالبيان الصادر اليوم الخميس عن النائب العام بالمملكة بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، والذي تضمن بشكل شفاف ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة السعودية مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق في القضية.

ووفقًا للبيان فقد أسفرت التحقيقات عن توجيه التهم إلى أحد عشر شخصًا لدورهم في مقتل المواطن جمال خاشقجي وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة دورهم.

وأكد الدكتور السلمي أن بيان النائب العام السعودي جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة العربية السعودية بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه.

وطالب السلمي النيابة العامة التركية بالاستجابة لطلب النائب العام بالمملكة بشأن تزويده بالأدلة والقرائن التي بحوزتهم المتعلقة بهذه القضية للإفادة منها في إجراءات التحقيق.

وأشار إلى أن مقتل المواطن السعودي قضية جنائية وليست سياسية يتم التحقيق فيها من قِبل النيابة العامة السعودية وإحالة المتهمين فيها للمحاكمة وإنزال العقوبات، مجددًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي والإسلامي، معلنًا رفض البرلمان العربي رفضًا قاطعًا الحملة المغرضة ضد المملكة العربية السعودية وأي محاولات للنيل منها أو تهديدها، سواء بالتلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو الابتزاز واستخدام الضغوط السياسية.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
08:52 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:07 PM

البرلمان العربي: قرارات قضية "خاشقجي" تأكيد لالتزام المملكة بالعدالة

رحب بالبيان الصادر اليوم عن النائب العام السعودي

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محمد حضاض - جدة
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رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بالبيان الصادر اليوم الخميس عن النائب العام بالمملكة بشأن قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، والذي تضمن بشكل شفاف ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة السعودية مع المتهمين والموقوفين على ذمة التحقيق في القضية.

ووفقًا للبيان فقد أسفرت التحقيقات عن توجيه التهم إلى أحد عشر شخصًا لدورهم في مقتل المواطن جمال خاشقجي وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة دورهم.

وأكد الدكتور السلمي أن بيان النائب العام السعودي جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة العربية السعودية بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه.

وطالب السلمي النيابة العامة التركية بالاستجابة لطلب النائب العام بالمملكة بشأن تزويده بالأدلة والقرائن التي بحوزتهم المتعلقة بهذه القضية للإفادة منها في إجراءات التحقيق.

وأشار إلى أن مقتل المواطن السعودي قضية جنائية وليست سياسية يتم التحقيق فيها من قِبل النيابة العامة السعودية وإحالة المتهمين فيها للمحاكمة وإنزال العقوبات، مجددًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي والإسلامي، معلنًا رفض البرلمان العربي رفضًا قاطعًا الحملة المغرضة ضد المملكة العربية السعودية وأي محاولات للنيل منها أو تهديدها، سواء بالتلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو الابتزاز واستخدام الضغوط السياسية.

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