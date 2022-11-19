النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس هيئة السوق المالية ومدير هيئة الرقابة

لتعزيز التعاون والتكامل والتواصل المباشر

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة أحمد بن عبدالعزيز الدليجان، الذي تم تكليفه مؤخراً مديراً عاماً للفرع.

وقدم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة للدليجان، بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للهيئة بالمنطقة، متطلعاً إلى التعاون والتكامل بين الهيئة والإمارة وتعزيز التواصل المباشر، فيما أعرب "الدليجان" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، ووكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بن محمد بالغنيم، وعدداً من مسؤولي الهيئة.

وفي بداية الاستقبال استعرض "القويز" مجالات الهيئة في القطاعين المالي والاستثماري ودورها التنظيمي والإشرافي على التداول المحلي، وبرامجها في الحماية ورفع الوعي للمستثمرين والمشاركين.

وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى التمركز المالي لمنطقة الرياض، وترقب العالم لها خلال الطرح الأولي لشركة "أرامكو" السعودية.

كما جرى مناقشة تعزيز التعاون بين إمارة المنطقة والهيئة في عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام على المخالفين؛ لتعزيز الثقة بالسوق المالية السعودية ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح المرعية.

وأكد أمير منطقة الرياض على المستوى والمهنية العالية لهيئة السوق المالية وقياداتها في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية بالوطن الغالي، مشدداً على التعاون والدعم المباشر بين الإمارة والهيئة في جميع الجوانب.

أمير منطقة الرياض رئيس هيئة السوق المالية مدير هيئة الرقابة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس هيئة السوق المالية ومدير هيئة الرقابة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة أحمد بن عبدالعزيز الدليجان، الذي تم تكليفه مؤخراً مديراً عاماً للفرع.

وقدم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة للدليجان، بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للهيئة بالمنطقة، متطلعاً إلى التعاون والتكامل بين الهيئة والإمارة وتعزيز التواصل المباشر، فيما أعرب "الدليجان" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، ووكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بن محمد بالغنيم، وعدداً من مسؤولي الهيئة.

وفي بداية الاستقبال استعرض "القويز" مجالات الهيئة في القطاعين المالي والاستثماري ودورها التنظيمي والإشرافي على التداول المحلي، وبرامجها في الحماية ورفع الوعي للمستثمرين والمشاركين.

وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى التمركز المالي لمنطقة الرياض، وترقب العالم لها خلال الطرح الأولي لشركة "أرامكو" السعودية.

كما جرى مناقشة تعزيز التعاون بين إمارة المنطقة والهيئة في عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام على المخالفين؛ لتعزيز الثقة بالسوق المالية السعودية ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح المرعية.

وأكد أمير منطقة الرياض على المستوى والمهنية العالية لهيئة السوق المالية وقياداتها في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية بالوطن الغالي، مشدداً على التعاون والدعم المباشر بين الإمارة والهيئة في جميع الجوانب.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
08:42 PM

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس هيئة السوق المالية ومدير هيئة الرقابة

لتعزيز التعاون والتكامل والتواصل المباشر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,756

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة أحمد بن عبدالعزيز الدليجان، الذي تم تكليفه مؤخراً مديراً عاماً للفرع.

وقدم سمو أمير منطقة الرياض التهنئة للدليجان، بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للهيئة بالمنطقة، متطلعاً إلى التعاون والتكامل بين الهيئة والإمارة وتعزيز التواصل المباشر، فيما أعرب "الدليجان" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على دعمه واهتمامه.

كما استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم، رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، ووكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ بدر بن محمد بالغنيم، وعدداً من مسؤولي الهيئة.

وفي بداية الاستقبال استعرض "القويز" مجالات الهيئة في القطاعين المالي والاستثماري ودورها التنظيمي والإشرافي على التداول المحلي، وبرامجها في الحماية ورفع الوعي للمستثمرين والمشاركين.

وأشار رئيس هيئة السوق المالية إلى التمركز المالي لمنطقة الرياض، وترقب العالم لها خلال الطرح الأولي لشركة "أرامكو" السعودية.

كما جرى مناقشة تعزيز التعاون بين إمارة المنطقة والهيئة في عدد من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام على المخالفين؛ لتعزيز الثقة بالسوق المالية السعودية ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح المرعية.

وأكد أمير منطقة الرياض على المستوى والمهنية العالية لهيئة السوق المالية وقياداتها في تطوير القطاعات المالية والاستثمارية بالوطن الغالي، مشدداً على التعاون والدعم المباشر بين الإمارة والهيئة في جميع الجوانب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,699
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,456
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,831
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,131

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة