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#كيار يقترب من سواحل جزيرة مصيرة اليوم وغداً

أمطاره اعتيادية ولا مخاوف من حدوث الفيضانات

بدأ إعصار #كيار في بحر العرب، بالتراجع التدريجي، عصر يوم أمس، حتى بات يُصنف إعصاراً من الدرجة الثالثة، مع توقعات بتراجعه بشكل إضافي خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ومن المنتظر أن يُواصل إعصار كيار تحركه نحو الغرب والشمال الغربي؛ ليقترب أكثر من سواحل جزيرة مصيرة "الأربعاء والخميس"؛ ليتحرك بعد ذلك في الاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل سلطنة عُمان الجنوبية الشرقية، وبالتحديد مقابل سواحل محافظتَي الوسطى وظفار، وستكون تأثيرات إعصار كيار على هذه المناطق غير مباشرة، حيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة بشدة متفاوتة مع احتمال تشكل السيول في مناطق محدودة.

ووفق "طقس العرب" تتابع الحالة المدارية "كيار" مسيرتها نحو خليج عدن ونواحي جزيرة سُقطرى مع تراجع في شدتها إلى عاصفة مدارية ثم إلى منخفض مداري عميق.

وحول كميات الأمطار المتوقعة على سلطنة عُمان خلال فترة تأثير إعصار كيار، فستكون اعتيادية، ولا مخاوف من حدوث الفيضانات أو السيول المدمرة، وسيقتصر تأثير إعصار كيار على سُحب ماطرة اعتيادية، تكون غزيرة أحياناً وتعمل على جريان الأودية والشعاب بشكل محلي اعتيادي كأي حالة ماطرة أخرى.

تشمل الأمطار -بمشيئة الله- سواحل سلطنة عُمان الجنوبية الشرقية، وبالتحديد مقابل سواحل محافظتَي الوسطى وظفار.

ويُتوقع أن تنشط الرياح -بعد مشيئة الله- بشكلٍ إضافي على المناطق الساحلية، فيما تكون هذه الرياح مثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق.

إعصار كيار كيار بحر العرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#كيار يقترب من سواحل جزيرة مصيرة اليوم وغداً
سبق

بدأ إعصار #كيار في بحر العرب، بالتراجع التدريجي، عصر يوم أمس، حتى بات يُصنف إعصاراً من الدرجة الثالثة، مع توقعات بتراجعه بشكل إضافي خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ومن المنتظر أن يُواصل إعصار كيار تحركه نحو الغرب والشمال الغربي؛ ليقترب أكثر من سواحل جزيرة مصيرة "الأربعاء والخميس"؛ ليتحرك بعد ذلك في الاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل سلطنة عُمان الجنوبية الشرقية، وبالتحديد مقابل سواحل محافظتَي الوسطى وظفار، وستكون تأثيرات إعصار كيار على هذه المناطق غير مباشرة، حيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة بشدة متفاوتة مع احتمال تشكل السيول في مناطق محدودة.

ووفق "طقس العرب" تتابع الحالة المدارية "كيار" مسيرتها نحو خليج عدن ونواحي جزيرة سُقطرى مع تراجع في شدتها إلى عاصفة مدارية ثم إلى منخفض مداري عميق.

وحول كميات الأمطار المتوقعة على سلطنة عُمان خلال فترة تأثير إعصار كيار، فستكون اعتيادية، ولا مخاوف من حدوث الفيضانات أو السيول المدمرة، وسيقتصر تأثير إعصار كيار على سُحب ماطرة اعتيادية، تكون غزيرة أحياناً وتعمل على جريان الأودية والشعاب بشكل محلي اعتيادي كأي حالة ماطرة أخرى.

تشمل الأمطار -بمشيئة الله- سواحل سلطنة عُمان الجنوبية الشرقية، وبالتحديد مقابل سواحل محافظتَي الوسطى وظفار.

ويُتوقع أن تنشط الرياح -بعد مشيئة الله- بشكلٍ إضافي على المناطق الساحلية، فيما تكون هذه الرياح مثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
09:07 AM

#كيار يقترب من سواحل جزيرة مصيرة اليوم وغداً

أمطاره اعتيادية ولا مخاوف من حدوث الفيضانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ إعصار #كيار في بحر العرب، بالتراجع التدريجي، عصر يوم أمس، حتى بات يُصنف إعصاراً من الدرجة الثالثة، مع توقعات بتراجعه بشكل إضافي خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ومن المنتظر أن يُواصل إعصار كيار تحركه نحو الغرب والشمال الغربي؛ ليقترب أكثر من سواحل جزيرة مصيرة "الأربعاء والخميس"؛ ليتحرك بعد ذلك في الاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل سلطنة عُمان الجنوبية الشرقية، وبالتحديد مقابل سواحل محافظتَي الوسطى وظفار، وستكون تأثيرات إعصار كيار على هذه المناطق غير مباشرة، حيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة بشدة متفاوتة مع احتمال تشكل السيول في مناطق محدودة.

ووفق "طقس العرب" تتابع الحالة المدارية "كيار" مسيرتها نحو خليج عدن ونواحي جزيرة سُقطرى مع تراجع في شدتها إلى عاصفة مدارية ثم إلى منخفض مداري عميق.

وحول كميات الأمطار المتوقعة على سلطنة عُمان خلال فترة تأثير إعصار كيار، فستكون اعتيادية، ولا مخاوف من حدوث الفيضانات أو السيول المدمرة، وسيقتصر تأثير إعصار كيار على سُحب ماطرة اعتيادية، تكون غزيرة أحياناً وتعمل على جريان الأودية والشعاب بشكل محلي اعتيادي كأي حالة ماطرة أخرى.

تشمل الأمطار -بمشيئة الله- سواحل سلطنة عُمان الجنوبية الشرقية، وبالتحديد مقابل سواحل محافظتَي الوسطى وظفار.

ويُتوقع أن تنشط الرياح -بعد مشيئة الله- بشكلٍ إضافي على المناطق الساحلية، فيما تكون هذه الرياح مثيرة للأتربة والغبار في بعض المناطق.

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