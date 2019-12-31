والدة السديري في ذمة الله

انتقلت الى رحمة الله تعالى والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري وإخوانه.. داعين المولى لها بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته.
وسيُصلى على الفقيدة بعد صلاة عصر يوم غد الأربعاء ٦ جُمادى الأولى ١٤٤١ هـ، الموافق ١ يناير ٢٠٢٠م، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وسيتم الدفن في مقبرة العود، وسيكون العزاء بمنزل المرحوم عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي السديري بالرياض. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وسيكون العزاء من بعد صلاة المغرب أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
انتقلت الى رحمة الله تعالى والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري وإخوانه.. داعين المولى لها بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته.
وسيُصلى على الفقيدة بعد صلاة عصر يوم غد الأربعاء ٦ جُمادى الأولى ١٤٤١ هـ، الموافق ١ يناير ٢٠٢٠م، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وسيتم الدفن في مقبرة العود، وسيكون العزاء بمنزل المرحوم عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي السديري بالرياض. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وسيكون العزاء من بعد صلاة المغرب أيام الأربعاء والخميس والجمعة.
انتقلت الى رحمة الله تعالى والدة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري وإخوانه.. داعين المولى لها بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته.
وسيُصلى على الفقيدة بعد صلاة عصر يوم غد الأربعاء ٦ جُمادى الأولى ١٤٤١ هـ، الموافق ١ يناير ٢٠٢٠م، بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وسيتم الدفن في مقبرة العود، وسيكون العزاء بمنزل المرحوم عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي السديري بالرياض. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وسيكون العزاء من بعد صلاة المغرب أيام الأربعاء والخميس والجمعة.