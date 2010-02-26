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الدفاع المدني يحذّر من عواصف ترابية تضرب محافظات تربة والخرمة ورنية

"سرحان": الحالة تستمر حتى العاشرة صباحًا.. ودعا المواطنين إلى أخذ الحيطة

دعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين في محافظات تربة والخرمة ورنية إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لوجود تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة، تتسبب في شبه انعدام في الرؤية بسبب استمرار نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية بما يصل إلى أقل من (1) كم.

وتتأثر منها محافظات (تربة- الخرمة- رنية) والأجزاء المجاورة لها بهذه الرياح، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ١٠:٠٠ من صباح اليوم الاثنين.

وأهاب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، إلى الابتعاد عن أعمال الصيانة على الأسطح. كما أهاب إلى عدم الجلوس بالقرب من المجسمات الجمالية في الميادين العامة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ومظلات السيارات والأشجار واللوحات الإعلانية والأعمال الإنشائية في الأجزاء الخارجية للمنشآت القائمة تحت الإنشاء؛ لما تشكله من مخاطر، قد تتسبب في أية إصابات - لا قدر الله -.

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الدفاع المدني يحذّر من عواصف ترابية تضرب محافظات تربة والخرمة ورنية
سبق

دعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين في محافظات تربة والخرمة ورنية إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لوجود تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة، تتسبب في شبه انعدام في الرؤية بسبب استمرار نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية بما يصل إلى أقل من (1) كم.

وتتأثر منها محافظات (تربة- الخرمة- رنية) والأجزاء المجاورة لها بهذه الرياح، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ١٠:٠٠ من صباح اليوم الاثنين.

وأهاب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، إلى الابتعاد عن أعمال الصيانة على الأسطح. كما أهاب إلى عدم الجلوس بالقرب من المجسمات الجمالية في الميادين العامة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ومظلات السيارات والأشجار واللوحات الإعلانية والأعمال الإنشائية في الأجزاء الخارجية للمنشآت القائمة تحت الإنشاء؛ لما تشكله من مخاطر، قد تتسبب في أية إصابات - لا قدر الله -.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
12:40 AM

الدفاع المدني يحذّر من عواصف ترابية تضرب محافظات تربة والخرمة ورنية

"سرحان": الحالة تستمر حتى العاشرة صباحًا.. ودعا المواطنين إلى أخذ الحيطة

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عبدالله الراجحي - جدة
2
2,949

دعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين في محافظات تربة والخرمة ورنية إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لوجود تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن أتربة مثارة، تتسبب في شبه انعدام في الرؤية بسبب استمرار نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية بما يصل إلى أقل من (1) كم.

وتتأثر منها محافظات (تربة- الخرمة- رنية) والأجزاء المجاورة لها بهذه الرياح، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ١٠:٠٠ من صباح اليوم الاثنين.

وأهاب الناطق باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، إلى الابتعاد عن أعمال الصيانة على الأسطح. كما أهاب إلى عدم الجلوس بالقرب من المجسمات الجمالية في الميادين العامة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة ومظلات السيارات والأشجار واللوحات الإعلانية والأعمال الإنشائية في الأجزاء الخارجية للمنشآت القائمة تحت الإنشاء؛ لما تشكله من مخاطر، قد تتسبب في أية إصابات - لا قدر الله -.

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