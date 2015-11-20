"الحج والعمرة": الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل ٣٠ يوماً

من خلال حجز تصريح للصلاة وآخر لزيارة قبر النبي

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أن أن الصلاة في الروضة الشريفة متاحة للفرد مرة واحدة كل ٣٠ يوماً من خلال حجز تصريح الصلاة في الروضة، وتصريح زيارة قبر النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضوان الله عليهما- عبر تطبيقَي (اعتمرنا – توكلنا).

وشددت على أن الصلاة في المسجد النبوي يمكن أداؤها دون مواعيد مسبقة، إذ إن الصلاة فيه لا تستلزم حجز تصريح؛ بل يشترط التحصين بجرعتين وتحديث الحالة الصحية في "توكلنا"، إلى (محصّن أكمل جرعات لقاح كورونا) أولاً.