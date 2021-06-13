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أمانة الشرقية: إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام "مؤقتاً"

لإجراء أعمال الصيانة والتنظيم بعد نجاح تجربة افتتاح الأسواق المؤقتة

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام للأفراد بدءاً من يوم غد الأحد الموافق ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ، بشكل "مؤقت"، وذلك لأعمال الصيانة والتنظيم.

وأرجع وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أسباب الإغلاق إلى إجراء العمل على صيانة مظلات السوق التي سيتم إغلاقها لتسليمها للمقاول للبدء بالعمل فيما سيتم نقل الباعة الموجودين فيها إلى مظلات أخرى.

وقال "مغربل": سيتم نقل مظلة الحراج البلدي الى مظلة "مؤقتة جديدة ليكون عملهم خلال الفترة المسائية "من الساعة العاشرة ليلاً حتى الخامسة فجراً" لضمان عدم تكدس المتسوقين.

وأضاف: العمل خلال فترة منع التجول سيقتصر على التجار والموردين، وهذا التنظيم الجديد سيسهم في الحد من الازدحام والتكدس للمتسوقين والباعة والذي تسعى إليه الأمانة ضمن إستراتيجيتها الوقائية واجراءاتها الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد "مغربل"، أن الأمانة افتتحت خلال الفترة الماضية ١٠ أسواق "مؤقتة" للخضار والفواكه في حاضرة الدمام بهدف تقليل ازدحام المتسوقين في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة وتخفيف الضغط عنها، وكذلك خدمة للأهالي في الأحياء المجاورة لمواقع الأسواق الموقتة، التي حققت نتائج إيجابية كبيرة.

وتابع: قرار إغلاق سوق الخضار والفاكهة المركزي في الدمام بشكل "مؤقت" لأعمال الصيانة والتنظيم اتخذ بعد دراسة نجاح عمل الأسواق المؤقتة التي افتتحت في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف والذي لن ينتج عنه أي ضرر للمتسوقين، وسيتم استغلال عمل الأسواق الموقتة لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة في سوق الخضار والفاكهة المركزي في الدمام.

وشدد "مغربل"، على أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة أمانة الشرقية التطويرية الشاملة والرامية إلى تطوير السوق بالكامل، الذي تم تنفيذ عديد من مراحلها خلال الفترة الماضية، علماً بأنه سيتم افتتاح السوق فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وشدد على أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة أمانة الشرقية التطويرية الشاملة والرامية إلى تطوير السوق بالكامل، الذي تم تنفيذ عديد من مراحلها خلال الفترة الماضية، علماً بأنه سيتم افتتاح السوق فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

أمانة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية: إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام "مؤقتاً"
سبق

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام للأفراد بدءاً من يوم غد الأحد الموافق ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ، بشكل "مؤقت"، وذلك لأعمال الصيانة والتنظيم.

وأرجع وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أسباب الإغلاق إلى إجراء العمل على صيانة مظلات السوق التي سيتم إغلاقها لتسليمها للمقاول للبدء بالعمل فيما سيتم نقل الباعة الموجودين فيها إلى مظلات أخرى.

وقال "مغربل": سيتم نقل مظلة الحراج البلدي الى مظلة "مؤقتة جديدة ليكون عملهم خلال الفترة المسائية "من الساعة العاشرة ليلاً حتى الخامسة فجراً" لضمان عدم تكدس المتسوقين.

وأضاف: العمل خلال فترة منع التجول سيقتصر على التجار والموردين، وهذا التنظيم الجديد سيسهم في الحد من الازدحام والتكدس للمتسوقين والباعة والذي تسعى إليه الأمانة ضمن إستراتيجيتها الوقائية واجراءاتها الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد "مغربل"، أن الأمانة افتتحت خلال الفترة الماضية ١٠ أسواق "مؤقتة" للخضار والفواكه في حاضرة الدمام بهدف تقليل ازدحام المتسوقين في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة وتخفيف الضغط عنها، وكذلك خدمة للأهالي في الأحياء المجاورة لمواقع الأسواق الموقتة، التي حققت نتائج إيجابية كبيرة.

وتابع: قرار إغلاق سوق الخضار والفاكهة المركزي في الدمام بشكل "مؤقت" لأعمال الصيانة والتنظيم اتخذ بعد دراسة نجاح عمل الأسواق المؤقتة التي افتتحت في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف والذي لن ينتج عنه أي ضرر للمتسوقين، وسيتم استغلال عمل الأسواق الموقتة لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة في سوق الخضار والفاكهة المركزي في الدمام.

وشدد "مغربل"، على أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة أمانة الشرقية التطويرية الشاملة والرامية إلى تطوير السوق بالكامل، الذي تم تنفيذ عديد من مراحلها خلال الفترة الماضية، علماً بأنه سيتم افتتاح السوق فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وشدد على أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة أمانة الشرقية التطويرية الشاملة والرامية إلى تطوير السوق بالكامل، الذي تم تنفيذ عديد من مراحلها خلال الفترة الماضية، علماً بأنه سيتم افتتاح السوق فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
01:00 PM

أمانة الشرقية: إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام "مؤقتاً"

لإجراء أعمال الصيانة والتنظيم بعد نجاح تجربة افتتاح الأسواق المؤقتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تعتزم أمانة المنطقة الشرقية إغلاق سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام للأفراد بدءاً من يوم غد الأحد الموافق ٢٢ / ١٠ / ١٤٤١هـ، بشكل "مؤقت"، وذلك لأعمال الصيانة والتنظيم.

وأرجع وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أسباب الإغلاق إلى إجراء العمل على صيانة مظلات السوق التي سيتم إغلاقها لتسليمها للمقاول للبدء بالعمل فيما سيتم نقل الباعة الموجودين فيها إلى مظلات أخرى.

وقال "مغربل": سيتم نقل مظلة الحراج البلدي الى مظلة "مؤقتة جديدة ليكون عملهم خلال الفترة المسائية "من الساعة العاشرة ليلاً حتى الخامسة فجراً" لضمان عدم تكدس المتسوقين.

وأضاف: العمل خلال فترة منع التجول سيقتصر على التجار والموردين، وهذا التنظيم الجديد سيسهم في الحد من الازدحام والتكدس للمتسوقين والباعة والذي تسعى إليه الأمانة ضمن إستراتيجيتها الوقائية واجراءاتها الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد "مغربل"، أن الأمانة افتتحت خلال الفترة الماضية ١٠ أسواق "مؤقتة" للخضار والفواكه في حاضرة الدمام بهدف تقليل ازدحام المتسوقين في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة وتخفيف الضغط عنها، وكذلك خدمة للأهالي في الأحياء المجاورة لمواقع الأسواق الموقتة، التي حققت نتائج إيجابية كبيرة.

وتابع: قرار إغلاق سوق الخضار والفاكهة المركزي في الدمام بشكل "مؤقت" لأعمال الصيانة والتنظيم اتخذ بعد دراسة نجاح عمل الأسواق المؤقتة التي افتتحت في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف والذي لن ينتج عنه أي ضرر للمتسوقين، وسيتم استغلال عمل الأسواق الموقتة لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة في سوق الخضار والفاكهة المركزي في الدمام.

وشدد "مغربل"، على أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة أمانة الشرقية التطويرية الشاملة والرامية إلى تطوير السوق بالكامل، الذي تم تنفيذ عديد من مراحلها خلال الفترة الماضية، علماً بأنه سيتم افتتاح السوق فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وشدد على أن أعمال الصيانة تأتي ضمن خطة أمانة الشرقية التطويرية الشاملة والرامية إلى تطوير السوق بالكامل، الذي تم تنفيذ عديد من مراحلها خلال الفترة الماضية، علماً بأنه سيتم افتتاح السوق فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

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