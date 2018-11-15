إمارة الشرقية تنظّم حملة تبرع بالدم للجنود البواسل بالحد الجنوبي

برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، نظّمت إمارة المنطقة الشرقية، أمس الأربعاء، حملة التبرع بالدم لموظفيها بمقر ديوان الإمارة، خُصصت لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي؛ وذلك بالتعاون مع "صحة الشرقية" وجمعيات التحالف السعودي للأمراض غير المعدية.

وتعتبر الحملة التي انطلقت، تعبيراً عن الشكر والعرفان لأبطال الحد الجنوبي، كما تعد واجباً وطنياً وتفاعلاً إنسانياً يعزز اللحمة الوطنية.

كما انطلقت حملة تطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لموظفي الإمارة، وجاءت هذه الحملة في إطار الحرص على الصحة والسلامة والتوعية؛ باتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من الأمراض بشكل عام.

وشهدت الحملتان اللتان نفّذتهما المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، إقبالاً من مسؤولي الإمارة وموظفي الإدارات والأقسام فيها.

من جانب آخر، شاركت في الحملة التي أقيمت في الإمارة، جمعية السكر والغدد الصماء لإجراء فحص للسكر.