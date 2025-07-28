النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

برعاية "أمير الجوف".. افتتاح "مهرجان الفاكهة بطبرجل"

٣٠ عارضًا بمنتجات متنوعة وجناح للفنون التشكيلية يضم ١٠٠ عمل

برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، انطلقت مساء أمس السبت فعاليات مهرجان الفاكهة بطبرجل في نسخته الأولى، بحضور المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني، الذي قص الشريط فور وصوله معلناً انطلاق المهرجان.

وتجول الدكتور "السناني" على أجنحة معارض منتجات الفواكه التي احتوت على ٣٠ عارضًا زراعيًا تنوعت منتجاتهم من الفواكه والأسر المنتجة بجناحيها "المنسوجات والمأكولات الشعبية" وجناح الفنون التشكيلية والذي تزيّن بأكثر من ١٠٠ عمل فني من أعمال فناني وفنانات المنطقة، وأجنحة الإدارات الحكومية, مستمعاً لشرح من رئيس بلدية طبرجل المكلف الدكتور ماجد الشحتوت الشراري عن أجنحة المهرجان.

وشاهد فقرات الحفل الخطابي التي قدمها مساعد الشراري وبدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم وتضمن قصيدة شعرية للشاعر عيد غانم الشراري وأوبريت إنشادي .

وفي الختام كرّم المستشار "السناني" المشاركين والجهات الراعية للمهرجان .

حضر حفل الافتتاح محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن ابراهيم العلي وعدد من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية والأعيان والشيوخ.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
برعاية "أمير الجوف".. افتتاح "مهرجان الفاكهة بطبرجل"
سبق

برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، انطلقت مساء أمس السبت فعاليات مهرجان الفاكهة بطبرجل في نسخته الأولى، بحضور المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني، الذي قص الشريط فور وصوله معلناً انطلاق المهرجان.

وتجول الدكتور "السناني" على أجنحة معارض منتجات الفواكه التي احتوت على ٣٠ عارضًا زراعيًا تنوعت منتجاتهم من الفواكه والأسر المنتجة بجناحيها "المنسوجات والمأكولات الشعبية" وجناح الفنون التشكيلية والذي تزيّن بأكثر من ١٠٠ عمل فني من أعمال فناني وفنانات المنطقة، وأجنحة الإدارات الحكومية, مستمعاً لشرح من رئيس بلدية طبرجل المكلف الدكتور ماجد الشحتوت الشراري عن أجنحة المهرجان.

وشاهد فقرات الحفل الخطابي التي قدمها مساعد الشراري وبدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم وتضمن قصيدة شعرية للشاعر عيد غانم الشراري وأوبريت إنشادي .

وفي الختام كرّم المستشار "السناني" المشاركين والجهات الراعية للمهرجان .

حضر حفل الافتتاح محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن ابراهيم العلي وعدد من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية والأعيان والشيوخ.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
01:36 PM

برعاية "أمير الجوف".. افتتاح "مهرجان الفاكهة بطبرجل"

٣٠ عارضًا بمنتجات متنوعة وجناح للفنون التشكيلية يضم ١٠٠ عمل

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
215

برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، انطلقت مساء أمس السبت فعاليات مهرجان الفاكهة بطبرجل في نسخته الأولى، بحضور المستشار الخاص لأمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني، الذي قص الشريط فور وصوله معلناً انطلاق المهرجان.

وتجول الدكتور "السناني" على أجنحة معارض منتجات الفواكه التي احتوت على ٣٠ عارضًا زراعيًا تنوعت منتجاتهم من الفواكه والأسر المنتجة بجناحيها "المنسوجات والمأكولات الشعبية" وجناح الفنون التشكيلية والذي تزيّن بأكثر من ١٠٠ عمل فني من أعمال فناني وفنانات المنطقة، وأجنحة الإدارات الحكومية, مستمعاً لشرح من رئيس بلدية طبرجل المكلف الدكتور ماجد الشحتوت الشراري عن أجنحة المهرجان.

وشاهد فقرات الحفل الخطابي التي قدمها مساعد الشراري وبدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم وتضمن قصيدة شعرية للشاعر عيد غانم الشراري وأوبريت إنشادي .

وفي الختام كرّم المستشار "السناني" المشاركين والجهات الراعية للمهرجان .

حضر حفل الافتتاح محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومدير هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر بن ابراهيم العلي وعدد من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية والأعيان والشيوخ.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,215
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,353
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,287
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,187

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة