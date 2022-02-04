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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

"الأرصاد" ينبه 9 مناطق :رياح وأتربة مثارة وسحب رعدية ممطرة وتدن للرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك وعسير والباحة والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والقصيم .

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد رياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة، وتشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة على تبوك وحالة عمار وتيماء حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة برياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة، وتشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً رياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، فيما تشهد المنطقة سحباً رعدية ممطرة تشمل الشفا والطائف والعرضيات وقيا وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية وعشيرة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والخرج والعاصمة الرياض والمزاحمية، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة سحباً رعدية ممطرة تشمل الدوادمي وعفيف حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة القصيم رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والبدائع والشماسية والخبراء والثامرية والعمارة والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد الجوف رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة .

ونبه المركز الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد الباحة سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمخواة وبلجرشي وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبه 9 مناطق :رياح وأتربة مثارة وسحب رعدية ممطرة وتدن للرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك وعسير والباحة والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والقصيم .

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد رياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة، وتشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة على تبوك وحالة عمار وتيماء حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة برياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة، وتشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً رياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، فيما تشهد المنطقة سحباً رعدية ممطرة تشمل الشفا والطائف والعرضيات وقيا وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية وعشيرة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والخرج والعاصمة الرياض والمزاحمية، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة سحباً رعدية ممطرة تشمل الدوادمي وعفيف حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة القصيم رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والبدائع والشماسية والخبراء والثامرية والعمارة والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد الجوف رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة .

ونبه المركز الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد الباحة سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمخواة وبلجرشي وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
02:15 AM

"الأرصاد" ينبه 9 مناطق :رياح وأتربة مثارة وسحب رعدية ممطرة وتدن للرؤية

تشمل عدداً كبيراً من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك وعسير والباحة والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والقصيم .

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد رياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة، وتشهد أتربة مثارة ورياحاً نشطة على تبوك وحالة عمار وتيماء حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة برياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة، وتشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة على الحناكية والمدينة المنورة والمهد ووادي الفرع حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً رياحاً نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، فيما تشهد المنطقة سحباً رعدية ممطرة تشمل الشفا والطائف والعرضيات وقيا وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية وعشيرة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر والخرج والعاصمة الرياض والمزاحمية، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة سحباً رعدية ممطرة تشمل الدوادمي وعفيف حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة القصيم رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبكيرية والرس والبدائع والشماسية والخبراء والثامرية والعمارة والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد الجوف رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة .

ونبه المركز الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.

وتشهد الباحة سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمخواة وبلجرشي وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

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