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"الهذلول": تعليق العمرة إجراء احترازي نصّ عليه القرآن

أكد أن هذه الخطوة تأتي حفاظاً على سلامة الجميع

نوه نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالرياض الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول بالخطوة التي اتخذتها المملكة والإجراءات الاحترازية وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً معتبره أمرًا شرعيًا نصّ عليه القرآن الكريم.

وقال "الهذلول": "الحمد لله مسبب الأسباب، والحمد لله الذي جعل لكل داء دواء والاحتراز أمرٌ شرعي يقول الله عز وجل:((ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة))".

وأضاف: "من هذا فحكومتنا تعمل على حفظ صحة المواطنين والمقيمين، وبنفس المستوى تعمل أيضاً على المحافظة على صحة بمن قدم إلى هذه البلاد عموماً".

واختتم بأن الإجراءات الاحترازية مطلب شرعي، سائلاً لله سبحانه وتعالى أن يرفع ما نزل بعباده من ضر إنه على كل شيء قدير.

فيروس كورونا الجديد عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول تأشيرة العمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهذلول": تعليق العمرة إجراء احترازي نصّ عليه القرآن
سبق

نوه نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالرياض الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول بالخطوة التي اتخذتها المملكة والإجراءات الاحترازية وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً معتبره أمرًا شرعيًا نصّ عليه القرآن الكريم.

وقال "الهذلول": "الحمد لله مسبب الأسباب، والحمد لله الذي جعل لكل داء دواء والاحتراز أمرٌ شرعي يقول الله عز وجل:((ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة))".

وأضاف: "من هذا فحكومتنا تعمل على حفظ صحة المواطنين والمقيمين، وبنفس المستوى تعمل أيضاً على المحافظة على صحة بمن قدم إلى هذه البلاد عموماً".

واختتم بأن الإجراءات الاحترازية مطلب شرعي، سائلاً لله سبحانه وتعالى أن يرفع ما نزل بعباده من ضر إنه على كل شيء قدير.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
07:10 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
12:41 AM

"الهذلول": تعليق العمرة إجراء احترازي نصّ عليه القرآن

أكد أن هذه الخطوة تأتي حفاظاً على سلامة الجميع

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بدر العتيبي - الرياض
0
2,484

نوه نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن بالرياض الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول بالخطوة التي اتخذتها المملكة والإجراءات الاحترازية وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً معتبره أمرًا شرعيًا نصّ عليه القرآن الكريم.

وقال "الهذلول": "الحمد لله مسبب الأسباب، والحمد لله الذي جعل لكل داء دواء والاحتراز أمرٌ شرعي يقول الله عز وجل:((ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة))".

وأضاف: "من هذا فحكومتنا تعمل على حفظ صحة المواطنين والمقيمين، وبنفس المستوى تعمل أيضاً على المحافظة على صحة بمن قدم إلى هذه البلاد عموماً".

واختتم بأن الإجراءات الاحترازية مطلب شرعي، سائلاً لله سبحانه وتعالى أن يرفع ما نزل بعباده من ضر إنه على كل شيء قدير.

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