شاهد.. وزير الرياضة يتمرن بمنزله ضمن حملة مواجهة كورونا

استجابة للتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس

تفاعلًا مع دعوات البقاء بالمنزل ضمن إجراءات المملكة الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ نشر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مقطع فيديو عبر حسابه في "تويتر"، وهو يقوم بأداء بعض التمارين الرياضية، ضمن وسم #بتمرن_بالبيت.. البقاء في المنزل سلاحنا لمواجهة #فيروس_كورونا.

في المقابل أطلق عدد من الوزراء والمسؤولين والدعاة ومشاهير منصات التواصل، دعوات للناس من أجل البقاء في المنازل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.