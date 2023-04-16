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تقرير أمريكي يشيد بأداء المملكة في حماية مواطنيها من فيروس كورونا

وصف الإجراءات السعودية بـ"الحازمة"

نقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، تقريرًا عن جهود المملكة العربية السعودية، في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واصفة الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية بالحازمة في مكافحة الفيروس القاتل وحماية المواطنين.

وذكر التقرير الأمريكي، أنه في الوقت الذي لم تتخذ فيه بعض الدول إجراءات قوية، ودول أخرى ما زالت غير قادرة على اتخاذ نموذج أقوى لمكافحة الفيروس، تمكنت السعودية باتخاذ إجراءات صارمة وأدارت أزمة كورونا التي يعيشها العالم بطريقة ناجحة لتوفير أكبر قدر من الحماية في البلاد.

وقال إن السعودية تفرض منع تجول في مدن المملكة وتعليق الرحلات بشكل كامل وتعقيم الشوارع والمتاجر، خاصة التموينية، وتراقب الأسواق وتستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، للحد من التعامل المباشر بين الأفراد وتقليل فرصة انتقال الفيروس.

وبحسب، مرصد جامعة "جونز هوبكنز" لحالة تفشي فيروس كورونا، بين الدول، أصيب عدد تجاوز 2 مليون شخص حول العالم بالفيروس، ولا تفرض الدول جميعها تعليمات لمواطنيها لملازمة منازلهم أو تتخذ إجراءات واضحة لمكافحة الجائحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير أمريكي يشيد بأداء المملكة في حماية مواطنيها من فيروس كورونا
سبق

نقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، تقريرًا عن جهود المملكة العربية السعودية، في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واصفة الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية بالحازمة في مكافحة الفيروس القاتل وحماية المواطنين.

وذكر التقرير الأمريكي، أنه في الوقت الذي لم تتخذ فيه بعض الدول إجراءات قوية، ودول أخرى ما زالت غير قادرة على اتخاذ نموذج أقوى لمكافحة الفيروس، تمكنت السعودية باتخاذ إجراءات صارمة وأدارت أزمة كورونا التي يعيشها العالم بطريقة ناجحة لتوفير أكبر قدر من الحماية في البلاد.

وقال إن السعودية تفرض منع تجول في مدن المملكة وتعليق الرحلات بشكل كامل وتعقيم الشوارع والمتاجر، خاصة التموينية، وتراقب الأسواق وتستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، للحد من التعامل المباشر بين الأفراد وتقليل فرصة انتقال الفيروس.

وبحسب، مرصد جامعة "جونز هوبكنز" لحالة تفشي فيروس كورونا، بين الدول، أصيب عدد تجاوز 2 مليون شخص حول العالم بالفيروس، ولا تفرض الدول جميعها تعليمات لمواطنيها لملازمة منازلهم أو تتخذ إجراءات واضحة لمكافحة الجائحة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
08:06 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:00 PM

تقرير أمريكي يشيد بأداء المملكة في حماية مواطنيها من فيروس كورونا

وصف الإجراءات السعودية بـ"الحازمة"

A A A
خالد علي - الرياض
12
7,371

نقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، تقريرًا عن جهود المملكة العربية السعودية، في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، واصفة الإجراءات التي اتخذتها الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية بالحازمة في مكافحة الفيروس القاتل وحماية المواطنين.

وذكر التقرير الأمريكي، أنه في الوقت الذي لم تتخذ فيه بعض الدول إجراءات قوية، ودول أخرى ما زالت غير قادرة على اتخاذ نموذج أقوى لمكافحة الفيروس، تمكنت السعودية باتخاذ إجراءات صارمة وأدارت أزمة كورونا التي يعيشها العالم بطريقة ناجحة لتوفير أكبر قدر من الحماية في البلاد.

وقال إن السعودية تفرض منع تجول في مدن المملكة وتعليق الرحلات بشكل كامل وتعقيم الشوارع والمتاجر، خاصة التموينية، وتراقب الأسواق وتستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، للحد من التعامل المباشر بين الأفراد وتقليل فرصة انتقال الفيروس.

وبحسب، مرصد جامعة "جونز هوبكنز" لحالة تفشي فيروس كورونا، بين الدول، أصيب عدد تجاوز 2 مليون شخص حول العالم بالفيروس، ولا تفرض الدول جميعها تعليمات لمواطنيها لملازمة منازلهم أو تتخذ إجراءات واضحة لمكافحة الجائحة.

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