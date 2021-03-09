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"موهبة" تنافس على جوائز أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2021

في المشاركة 11 للمملكة

شاركت المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، في اختبار أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات APMO2021، اليوم، افتراضيًّا "عن بُعد" بسبب جائحة كورونا.

مثّل المملكة في المسابقة فريقٌ ضَمّ: مهدي صالح مهدي البيك، ومحمد حسين جاسم الدبيسي، وأحمد بن فاضل بن أحمد البحراني من إدارة تعليم الشرقية، ورفاء ماجد علي قنش من إدارة تعليم جدة، وحمزة إبراهيم عقيلي الشيخي، ومعاذ أحمد محمد الغامدي، ومروان محمد مروان الخياط، وخالد وليد الجابري من إدارة تعليم مكة المكرمة، وعبدالرحمن ثامر عبدالرحمن نصيف من إدارة تعليم المدينة المنورة، وعلي بن عبدالله بن راضي الرمضان من إدارة تعليم الشرقية، وهادي علاء حسن العيثان من إدارة تعليم الأحساء.

وتعد هذه المشاركة الحادية عشرة للمملكة، وتم اختيار المشاركين من بين أعضاء الفريق السعودي الذي انطلق تدريبه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين.

وجرى اختيار 11 طالبًا من بينهم لخوض اختبارات المسابقة، بعد إجراء سلسلة من الاختبارات المحكمة.

وكانت المملكة قد حققت المركز الخامس عشر في مسابقة APMO في دورتها السابقة 2020 من بين 38 دولة مشاركة، وهو المركز الأفضل في ترتيب الدول المشاركة، ضمن سلسلة مشاركات طلبة المملكة سنويًّا، في هذه المسابقة التي انضمت لمنافساتها سنة 2011.

ويهدف الأولمبياد الذي انطلق عام 1989، إلى اكتشاف المواهب وتشجيع إقامة المنافسات بين طلبة المدارس والطلبة الموهوبين، وتعزيز العلاقات الدولية والتعاون بين الطلاب والمعلمين، وخلق فرص تبادل الخبرات والمعلومات حول المناهج الدراسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موهبة" تنافس على جوائز أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2021
سبق

شاركت المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، في اختبار أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات APMO2021، اليوم، افتراضيًّا "عن بُعد" بسبب جائحة كورونا.

مثّل المملكة في المسابقة فريقٌ ضَمّ: مهدي صالح مهدي البيك، ومحمد حسين جاسم الدبيسي، وأحمد بن فاضل بن أحمد البحراني من إدارة تعليم الشرقية، ورفاء ماجد علي قنش من إدارة تعليم جدة، وحمزة إبراهيم عقيلي الشيخي، ومعاذ أحمد محمد الغامدي، ومروان محمد مروان الخياط، وخالد وليد الجابري من إدارة تعليم مكة المكرمة، وعبدالرحمن ثامر عبدالرحمن نصيف من إدارة تعليم المدينة المنورة، وعلي بن عبدالله بن راضي الرمضان من إدارة تعليم الشرقية، وهادي علاء حسن العيثان من إدارة تعليم الأحساء.

وتعد هذه المشاركة الحادية عشرة للمملكة، وتم اختيار المشاركين من بين أعضاء الفريق السعودي الذي انطلق تدريبه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين.

وجرى اختيار 11 طالبًا من بينهم لخوض اختبارات المسابقة، بعد إجراء سلسلة من الاختبارات المحكمة.

وكانت المملكة قد حققت المركز الخامس عشر في مسابقة APMO في دورتها السابقة 2020 من بين 38 دولة مشاركة، وهو المركز الأفضل في ترتيب الدول المشاركة، ضمن سلسلة مشاركات طلبة المملكة سنويًّا، في هذه المسابقة التي انضمت لمنافساتها سنة 2011.

ويهدف الأولمبياد الذي انطلق عام 1989، إلى اكتشاف المواهب وتشجيع إقامة المنافسات بين طلبة المدارس والطلبة الموهوبين، وتعزيز العلاقات الدولية والتعاون بين الطلاب والمعلمين، وخلق فرص تبادل الخبرات والمعلومات حول المناهج الدراسية.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
04:30 PM

"موهبة" تنافس على جوائز أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات 2021

في المشاركة 11 للمملكة

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عبدالله الراجحي - جدة
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شاركت المملكة العربية السعودية؛ ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم، في اختبار أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات APMO2021، اليوم، افتراضيًّا "عن بُعد" بسبب جائحة كورونا.

مثّل المملكة في المسابقة فريقٌ ضَمّ: مهدي صالح مهدي البيك، ومحمد حسين جاسم الدبيسي، وأحمد بن فاضل بن أحمد البحراني من إدارة تعليم الشرقية، ورفاء ماجد علي قنش من إدارة تعليم جدة، وحمزة إبراهيم عقيلي الشيخي، ومعاذ أحمد محمد الغامدي، ومروان محمد مروان الخياط، وخالد وليد الجابري من إدارة تعليم مكة المكرمة، وعبدالرحمن ثامر عبدالرحمن نصيف من إدارة تعليم المدينة المنورة، وعلي بن عبدالله بن راضي الرمضان من إدارة تعليم الشرقية، وهادي علاء حسن العيثان من إدارة تعليم الأحساء.

وتعد هذه المشاركة الحادية عشرة للمملكة، وتم اختيار المشاركين من بين أعضاء الفريق السعودي الذي انطلق تدريبه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، على أيدي نخبة من المدربين الوطنيين والعالميين المتميزين.

وجرى اختيار 11 طالبًا من بينهم لخوض اختبارات المسابقة، بعد إجراء سلسلة من الاختبارات المحكمة.

وكانت المملكة قد حققت المركز الخامس عشر في مسابقة APMO في دورتها السابقة 2020 من بين 38 دولة مشاركة، وهو المركز الأفضل في ترتيب الدول المشاركة، ضمن سلسلة مشاركات طلبة المملكة سنويًّا، في هذه المسابقة التي انضمت لمنافساتها سنة 2011.

ويهدف الأولمبياد الذي انطلق عام 1989، إلى اكتشاف المواهب وتشجيع إقامة المنافسات بين طلبة المدارس والطلبة الموهوبين، وتعزيز العلاقات الدولية والتعاون بين الطلاب والمعلمين، وخلق فرص تبادل الخبرات والمعلومات حول المناهج الدراسية.

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