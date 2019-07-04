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أمير عسير يرعى انطلاقة معرض "سكني إكسبو" بأبها.. وهذه أهدافه

لتقديم الحلول السكنية والتمويلية لمستفيدي الإسكان والصندوق العقاري

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم، معرض "سكني إكسبو" الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في مركز الملك فهد الثقافي (المفتاحة) بأبها، ويستمر خلال الفترة من 4-8 يوليو الجاري.

ويمكّن المعرض الزوار المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وكذلك المواطنون؛ من التعرف على الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها بالشراكة مع عدد من الجهات العقارية والتمويلية التي تتواجد تحت سقف واحد.

ويهدف معرض "سكني إكسبو" عسير إلى تيسير رحلة تملك "المسكن الأول" للمستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، من خلال تواجد مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان من مطورين عقاريين، ومقاولين، ومؤسسات تمويلية، التي تلائم رغبات وإمكانيات شرائح المستفيدين كافة، كالمتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص، والعديد ممن لم يكن بمقدورهم سابقاً الحصول على التمويل العقاري.

وسيتيح المعرض للمستفيدين في منطقة عسير، فرصة الالتقاء "بالمستشار العقاري"، وهي خدمة تهدف إلى إثراء تجربة المواطن، وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة والصندوق، وتقوم على عمل تحليل شامل من قبل فريق متخصص لحالة المستفيدين الائتمانية –بعد تقديم المستندات المطلوبة من المستفيد- وذلك لمساعدتهم على معرفة الحلول التمويلية العقارية المتوفرة لهم لدى الجهات التمويلية قبل توجههم إليها؛ وهو ما يسهل عليهم اتخاذ قراراتهم المناسبة لتملك مسكنهم الأول.

وباستطاعة المستفيدين الزائرين لمعرض سكني إكسبو عسير، الالتقاء بالمطورين العقاريين والممولين، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على "القرض العقاري المدعوم" ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف الشرائح.

ويأتي معرض "سكني إكسبو" في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتوفير الحلول التمويلية كافة للمستفيدين ضمن برنامج "القرض العقاري المدعوم"، الذي استطاع أن يكون محركاً رئيساً لقطاع الإسكان بما يعود على المواطنين بأقصى فائدة، فضلًا عن تقليص قائمة الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، وخدمتهم جميعاً بنهاية 2020، وهو ما سيحقق مستهدف برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك برفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير يرعى انطلاقة معرض "سكني إكسبو" بأبها.. وهذه أهدافه
سبق

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم، معرض "سكني إكسبو" الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في مركز الملك فهد الثقافي (المفتاحة) بأبها، ويستمر خلال الفترة من 4-8 يوليو الجاري.

ويمكّن المعرض الزوار المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وكذلك المواطنون؛ من التعرف على الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها بالشراكة مع عدد من الجهات العقارية والتمويلية التي تتواجد تحت سقف واحد.

ويهدف معرض "سكني إكسبو" عسير إلى تيسير رحلة تملك "المسكن الأول" للمستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، من خلال تواجد مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان من مطورين عقاريين، ومقاولين، ومؤسسات تمويلية، التي تلائم رغبات وإمكانيات شرائح المستفيدين كافة، كالمتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص، والعديد ممن لم يكن بمقدورهم سابقاً الحصول على التمويل العقاري.

وسيتيح المعرض للمستفيدين في منطقة عسير، فرصة الالتقاء "بالمستشار العقاري"، وهي خدمة تهدف إلى إثراء تجربة المواطن، وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة والصندوق، وتقوم على عمل تحليل شامل من قبل فريق متخصص لحالة المستفيدين الائتمانية –بعد تقديم المستندات المطلوبة من المستفيد- وذلك لمساعدتهم على معرفة الحلول التمويلية العقارية المتوفرة لهم لدى الجهات التمويلية قبل توجههم إليها؛ وهو ما يسهل عليهم اتخاذ قراراتهم المناسبة لتملك مسكنهم الأول.

وباستطاعة المستفيدين الزائرين لمعرض سكني إكسبو عسير، الالتقاء بالمطورين العقاريين والممولين، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على "القرض العقاري المدعوم" ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف الشرائح.

ويأتي معرض "سكني إكسبو" في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتوفير الحلول التمويلية كافة للمستفيدين ضمن برنامج "القرض العقاري المدعوم"، الذي استطاع أن يكون محركاً رئيساً لقطاع الإسكان بما يعود على المواطنين بأقصى فائدة، فضلًا عن تقليص قائمة الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، وخدمتهم جميعاً بنهاية 2020، وهو ما سيحقق مستهدف برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك برفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
07:54 PM

أمير عسير يرعى انطلاقة معرض "سكني إكسبو" بأبها.. وهذه أهدافه

لتقديم الحلول السكنية والتمويلية لمستفيدي الإسكان والصندوق العقاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم، معرض "سكني إكسبو" الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في مركز الملك فهد الثقافي (المفتاحة) بأبها، ويستمر خلال الفترة من 4-8 يوليو الجاري.

ويمكّن المعرض الزوار المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وكذلك المواطنون؛ من التعرف على الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يوفرها بالشراكة مع عدد من الجهات العقارية والتمويلية التي تتواجد تحت سقف واحد.

ويهدف معرض "سكني إكسبو" عسير إلى تيسير رحلة تملك "المسكن الأول" للمستفيدين المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، من خلال تواجد مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان من مطورين عقاريين، ومقاولين، ومؤسسات تمويلية، التي تلائم رغبات وإمكانيات شرائح المستفيدين كافة، كالمتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص، والعديد ممن لم يكن بمقدورهم سابقاً الحصول على التمويل العقاري.

وسيتيح المعرض للمستفيدين في منطقة عسير، فرصة الالتقاء "بالمستشار العقاري"، وهي خدمة تهدف إلى إثراء تجربة المواطن، وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة والصندوق، وتقوم على عمل تحليل شامل من قبل فريق متخصص لحالة المستفيدين الائتمانية –بعد تقديم المستندات المطلوبة من المستفيد- وذلك لمساعدتهم على معرفة الحلول التمويلية العقارية المتوفرة لهم لدى الجهات التمويلية قبل توجههم إليها؛ وهو ما يسهل عليهم اتخاذ قراراتهم المناسبة لتملك مسكنهم الأول.

وباستطاعة المستفيدين الزائرين لمعرض سكني إكسبو عسير، الالتقاء بالمطورين العقاريين والممولين، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على "القرض العقاري المدعوم" ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف الشرائح.

ويأتي معرض "سكني إكسبو" في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتوفير الحلول التمويلية كافة للمستفيدين ضمن برنامج "القرض العقاري المدعوم"، الذي استطاع أن يكون محركاً رئيساً لقطاع الإسكان بما يعود على المواطنين بأقصى فائدة، فضلًا عن تقليص قائمة الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، وخدمتهم جميعاً بنهاية 2020، وهو ما سيحقق مستهدف برنامج الإسكان أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك برفع نسبة التملك إلى 60% خلال عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

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