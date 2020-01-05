تقنية مكة للبنات تستضيف الدراسة التأسيسية والأولية للشارة الخشبية‎

لرفع مستوى النشاط الكشفي في المنطقة

انطلقت الدراسة التأسيسية والأولية للشارة الخشبية، التي تستضيفها الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، برعاية الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة مكة للمكرمة، وتستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل.



وأوضحت عميدة الكلية حنان حميدي المالكي، أن الكلية أنهت التحضيرات والتجهيزات وجميع اللوازم لإنجاح الدراسة التي تهدف إلى رفع مستوى النشاط الكشفي في المنطقة، وتأهيل الفتيات لقيادة الفرق الكشفية وإكسابهن المعارف والمهارات الكشفية النظرية والتطبيقية؛ حيث تقوم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش بتنظيم الدراسة بالتعاون مع جمعية الكشافة السعودية.