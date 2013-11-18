تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياحٌ نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الحناكية، والمهد، واليتمة، ووادي الفرع)، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٥ مساء.
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياحٌ نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-18
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الحناكية، والمهد، واليتمة، ووادي الفرع)، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٥ مساء.
18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
08:52 AM
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياحٌ نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الحناكية، والمهد، واليتمة، ووادي الفرع)، تبدأ الساعة الـ٩ صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ٥ مساء.