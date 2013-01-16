أكثر من 12 فرقة تعمل على مدار 24 ساعة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام

لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الحكيمة

تقوم وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بأعمال جليلة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث خصصت أكثر من 12 فرقة تعمل على مدار 24 ساعة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام، ويبلغ عددهم (4000) عامل وعاملة، ومن هذه الفرق:

1) فرقة العناصر المعمارية

تختص بتطهير كافة العناصر المعمارية بالمسجد الحرام بما فيه المسعى والتوسعة السعودية الثانية وما يشمله من أعمدة وقباب وعقود وزخارف ونقوش والدرابزين الرخامي المطل على صحن المطاف وجميع العناصر المعمارية للتوسعة السعودية الثانية من الأعمدة الرخامية والقواعد الأكتاف والتيجان والأبواب والنوافذ والمنارات والقباب من الداخل والأسقف وجميع عناصرها الزخرفية والأجزاء النحاسية على أن يتم تطهيرها وتلميعها بالمواد المناسبة لذلك.

٢) فرقة النحاسيات

تختص بنظافة وتلميع فوانيس حجر إسماعيل ومقام إبراهيم -عليه السلام- ودواليب المصاحف وأعمدة الإنارة وجميع الدرابزين والنحاسيات المثبتة بتيجان وقواعد الأعمدة وكذلك سماعات الصوت النحاسية المثبتة بالأسقف وكذلك النحاسيات الموجودة بالساحات.

٣) فرقة أعمال غسيل السجاد

تقوم بغسل سجاد المسجد الحرام بمغسلة كدي وتجفيفه وكنسه بعد التجفيف وتعطيره بمادة خاصة بالسجاد ومن ثم لفه بعناية وفق برنامج معد لذلك.

٤) فرقة السلالم والمصاعد الكهربائية

تقوم هذه الفرقة بغسل وتنظيف السلالم والمصاعد الكهربائية باستخدام المواد الخاصة بالاستنلس حسب برنامج معد لذلك.

٥) فرقة الدرج والمنارات

تقوم هذه الفرقة بصنفرة الدرج الثابت وإزالة أي أوساخ متراكمة عليه والمنارات وفق برنامج معد لذلك.

٦) فرقة المجمعات

تقوم هذه الفرقة بأعمال نظافة المجمعات بصفة يومية وصنفرتها حسب البرنامج المعد لذلك.

٧) فرقة السطح

تقوم هذه الفرقة بغسيل السطح وتنظيف الأعمدة وقواعد الألمنيوم الموجودة به.

٨) فرقة الطوارئ

تقوم هذه الفرقة بأي أعمال إضافية يتم طلبها سواء لداخل الحرم أو خارجه؛ لكيلا يتم سحب العمالة الخاصة بنظافة الحرم من مواقعهم.

٩) فرقة غسيل المشايات البلاستيكية داخل الحرم وخارجه وإعادة نشرها مرة أخرى بعد تجفيفها ومتابعتها بعد فرشها.

١٠) فرقة تنظيف واجهات المسجد الحرام

تقوم بتنظيف القراميد الأخضر على مداخل الأبواب وغسله بالماء.

١١) فرقة المناهل

تقوم بنظافة المناهل الموجودة داخل المسجد الحرام وساحاته بعد نزع القريلات وتنظيف وغسيل ماتحتها بالمواد المنظفة والمطهرة.

١٢) فرقة كنس السجاد

تقوم بفرش السجاد وكنس السجاد الموجود داخل المسجد الحرام وخارجه، وتقوم بنقل السجاد من وإلى المسجد الحرام.

ويتم رفع السجاد في الحالات الطارئة وتنظيف الوجه الخلفي للسجاد وتبديل السجاد في حالة تعرُّضه للماء أو نجاسة مع تأمين البديل.

وتأتي هذه الجهود المباركة بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الحكيمة -أيدها الله- ومواكبة لرؤية المملكة 2030.