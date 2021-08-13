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استشاري: ميلان الرأس للأسفل أثناء استخدام الهواتف المتحركة يضغط على العمود الفقري

حذّر من الجلوس الخاطئ المستمر لساعات طويلة على المكتب أو الكمبيوتر أو قيادة السيارة

حذر الدكتور ضياء حسين الحاصل على الدكتوراه في الروماتيزم من بريطانيا، من تعرض الرقبة والعمود الفقري للإصابة؛ نتيجة ما يُعرف برقبة الجوال، والذي ينتج عن آلام الرقبة والعمود الفقري نتيجة الأوضاع السيئة للجسم أثناء استخدام الجوال لفترات طويلة.

وقال د. "حسين": أعراض الإصابة برقبة الهاتف الجوال تتمثل في حدوث شدّ كبير في عضلات الرقبة وتقييد في حركتها عندما يضطر الفرد لإدارة رأسه، وحدوث آلام في الرقبة والعمود الفقري، فمع استخدام الجوالات أصبحت الرقبة أكثر أجزاء العمود الفقري حركة، ولكنها تحظى بحماية أقل من بقية أجزاء العمود الفقري، كما أنها ليست محمية كالفقرات الصدرية المثبتة بالضلوع، لذا فهي أكثر تعرضاً للألم والإصابة، وشكاوي الشباب والأطفال وصغار السن من آلام الرقبة تزايدت.

وأضاف: ميلان الرأس للأسفل أثناء استخدام الهواتف المتحركة يضغط على العمود الفقري بما يتراوح بين 15 و20% من وزن الشخص على الرقبة، ما يتسبب في عدد من المشكلات الصحية، ويأتي على رأسها حدوث الآلام الحادة في الظهر والرقبة والتشنجات.

وأردف: الجلوس الخاطئ المستمر لساعات طويلة على المكتب أو الكمبيوتر أو قيادة السيارة له دور مهم في آلام الرقبة، وبجانب ذلك فإن زيادة الوزن تؤثر على فقرات الرقبة أو نتيجة لأي نشاط يومي يؤدي إلى ارتفاع الكتفين، فهذا يؤدي إلى إرهاق النسيج العضلي المحيط بالرقبة والعضلات.

وألمح الدكتور ضياء حسين إلى أن دراسة نشرتها المجلة العالمية المهنية كشفت أن حوالي 53% من مستخدمي الجوالات يشكون من آلام في الرقبة، مع تنميل وخدر، بينما أشارت دراسة أخرى من جامعة سان فرانسيسكو أن 83% من الذين يرسلون رسائل عبر الجوال باستمرار يشتكون من آلام في الرقبة واليدين.

وأشار إلى أن دراسة ثالثة كشفت أن هناك علاقة طردية بين عدد المكالمات ومدتها والشعور بالحرارة خلف الأذن وحولها والصداع والإرهاق.

ونصح بضرورة أخذ أوقات راحة متكررة أثناء استخدام الهاتف المحمول أو ممارسة بعض التمارين التي تقوي عضلات الرقبة والكتفين، وضرورة تجنب الاستمرار في الجلوس لفترة طويلة يكون فيها الشخص مضطرًّا لتثبيت الرقبة في اتجاه واحد، مثل استخدام الجوال أو القراءة أو الكتابة أو مشاهدة التلفزيون، مع الحرص على تعديل وضعية الجلوس والاستراحة كل 15 دقيقة على الأقل.

ودعا للمحافظة على وضع الرأس مستقيمًا مع العمود الفقري أثناء الجلوس؛ لأنه كلما زاد زحف الرأس للأمام بمقدار بوصة واحدة (2.5 سم) فإن ذلك معناه زيادة الضغوط على فقرات الرقبة السفلية بمقدار وزن الرأس، لذا ينصح بتحريك الرقبة بين حين وآخر عند استعمال الجوال أو الكمبيوتر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري: ميلان الرأس للأسفل أثناء استخدام الهواتف المتحركة يضغط على العمود الفقري
سبق

حذر الدكتور ضياء حسين الحاصل على الدكتوراه في الروماتيزم من بريطانيا، من تعرض الرقبة والعمود الفقري للإصابة؛ نتيجة ما يُعرف برقبة الجوال، والذي ينتج عن آلام الرقبة والعمود الفقري نتيجة الأوضاع السيئة للجسم أثناء استخدام الجوال لفترات طويلة.

وقال د. "حسين": أعراض الإصابة برقبة الهاتف الجوال تتمثل في حدوث شدّ كبير في عضلات الرقبة وتقييد في حركتها عندما يضطر الفرد لإدارة رأسه، وحدوث آلام في الرقبة والعمود الفقري، فمع استخدام الجوالات أصبحت الرقبة أكثر أجزاء العمود الفقري حركة، ولكنها تحظى بحماية أقل من بقية أجزاء العمود الفقري، كما أنها ليست محمية كالفقرات الصدرية المثبتة بالضلوع، لذا فهي أكثر تعرضاً للألم والإصابة، وشكاوي الشباب والأطفال وصغار السن من آلام الرقبة تزايدت.

وأضاف: ميلان الرأس للأسفل أثناء استخدام الهواتف المتحركة يضغط على العمود الفقري بما يتراوح بين 15 و20% من وزن الشخص على الرقبة، ما يتسبب في عدد من المشكلات الصحية، ويأتي على رأسها حدوث الآلام الحادة في الظهر والرقبة والتشنجات.

وأردف: الجلوس الخاطئ المستمر لساعات طويلة على المكتب أو الكمبيوتر أو قيادة السيارة له دور مهم في آلام الرقبة، وبجانب ذلك فإن زيادة الوزن تؤثر على فقرات الرقبة أو نتيجة لأي نشاط يومي يؤدي إلى ارتفاع الكتفين، فهذا يؤدي إلى إرهاق النسيج العضلي المحيط بالرقبة والعضلات.

وألمح الدكتور ضياء حسين إلى أن دراسة نشرتها المجلة العالمية المهنية كشفت أن حوالي 53% من مستخدمي الجوالات يشكون من آلام في الرقبة، مع تنميل وخدر، بينما أشارت دراسة أخرى من جامعة سان فرانسيسكو أن 83% من الذين يرسلون رسائل عبر الجوال باستمرار يشتكون من آلام في الرقبة واليدين.

وأشار إلى أن دراسة ثالثة كشفت أن هناك علاقة طردية بين عدد المكالمات ومدتها والشعور بالحرارة خلف الأذن وحولها والصداع والإرهاق.

ونصح بضرورة أخذ أوقات راحة متكررة أثناء استخدام الهاتف المحمول أو ممارسة بعض التمارين التي تقوي عضلات الرقبة والكتفين، وضرورة تجنب الاستمرار في الجلوس لفترة طويلة يكون فيها الشخص مضطرًّا لتثبيت الرقبة في اتجاه واحد، مثل استخدام الجوال أو القراءة أو الكتابة أو مشاهدة التلفزيون، مع الحرص على تعديل وضعية الجلوس والاستراحة كل 15 دقيقة على الأقل.

ودعا للمحافظة على وضع الرأس مستقيمًا مع العمود الفقري أثناء الجلوس؛ لأنه كلما زاد زحف الرأس للأمام بمقدار بوصة واحدة (2.5 سم) فإن ذلك معناه زيادة الضغوط على فقرات الرقبة السفلية بمقدار وزن الرأس، لذا ينصح بتحريك الرقبة بين حين وآخر عند استعمال الجوال أو الكمبيوتر.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
03:21 PM

استشاري: ميلان الرأس للأسفل أثناء استخدام الهواتف المتحركة يضغط على العمود الفقري

حذّر من الجلوس الخاطئ المستمر لساعات طويلة على المكتب أو الكمبيوتر أو قيادة السيارة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
3,114

حذر الدكتور ضياء حسين الحاصل على الدكتوراه في الروماتيزم من بريطانيا، من تعرض الرقبة والعمود الفقري للإصابة؛ نتيجة ما يُعرف برقبة الجوال، والذي ينتج عن آلام الرقبة والعمود الفقري نتيجة الأوضاع السيئة للجسم أثناء استخدام الجوال لفترات طويلة.

وقال د. "حسين": أعراض الإصابة برقبة الهاتف الجوال تتمثل في حدوث شدّ كبير في عضلات الرقبة وتقييد في حركتها عندما يضطر الفرد لإدارة رأسه، وحدوث آلام في الرقبة والعمود الفقري، فمع استخدام الجوالات أصبحت الرقبة أكثر أجزاء العمود الفقري حركة، ولكنها تحظى بحماية أقل من بقية أجزاء العمود الفقري، كما أنها ليست محمية كالفقرات الصدرية المثبتة بالضلوع، لذا فهي أكثر تعرضاً للألم والإصابة، وشكاوي الشباب والأطفال وصغار السن من آلام الرقبة تزايدت.

وأضاف: ميلان الرأس للأسفل أثناء استخدام الهواتف المتحركة يضغط على العمود الفقري بما يتراوح بين 15 و20% من وزن الشخص على الرقبة، ما يتسبب في عدد من المشكلات الصحية، ويأتي على رأسها حدوث الآلام الحادة في الظهر والرقبة والتشنجات.

وأردف: الجلوس الخاطئ المستمر لساعات طويلة على المكتب أو الكمبيوتر أو قيادة السيارة له دور مهم في آلام الرقبة، وبجانب ذلك فإن زيادة الوزن تؤثر على فقرات الرقبة أو نتيجة لأي نشاط يومي يؤدي إلى ارتفاع الكتفين، فهذا يؤدي إلى إرهاق النسيج العضلي المحيط بالرقبة والعضلات.

وألمح الدكتور ضياء حسين إلى أن دراسة نشرتها المجلة العالمية المهنية كشفت أن حوالي 53% من مستخدمي الجوالات يشكون من آلام في الرقبة، مع تنميل وخدر، بينما أشارت دراسة أخرى من جامعة سان فرانسيسكو أن 83% من الذين يرسلون رسائل عبر الجوال باستمرار يشتكون من آلام في الرقبة واليدين.

وأشار إلى أن دراسة ثالثة كشفت أن هناك علاقة طردية بين عدد المكالمات ومدتها والشعور بالحرارة خلف الأذن وحولها والصداع والإرهاق.

ونصح بضرورة أخذ أوقات راحة متكررة أثناء استخدام الهاتف المحمول أو ممارسة بعض التمارين التي تقوي عضلات الرقبة والكتفين، وضرورة تجنب الاستمرار في الجلوس لفترة طويلة يكون فيها الشخص مضطرًّا لتثبيت الرقبة في اتجاه واحد، مثل استخدام الجوال أو القراءة أو الكتابة أو مشاهدة التلفزيون، مع الحرص على تعديل وضعية الجلوس والاستراحة كل 15 دقيقة على الأقل.

ودعا للمحافظة على وضع الرأس مستقيمًا مع العمود الفقري أثناء الجلوس؛ لأنه كلما زاد زحف الرأس للأمام بمقدار بوصة واحدة (2.5 سم) فإن ذلك معناه زيادة الضغوط على فقرات الرقبة السفلية بمقدار وزن الرأس، لذا ينصح بتحريك الرقبة بين حين وآخر عند استعمال الجوال أو الكمبيوتر.

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