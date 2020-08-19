متحدث "الصحة": حالات كورونا تراجعت من أعلى نقطة بنسبة 72 %

قال: ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92% منذ بدء الجائحة

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: إن الحالات المؤكدة لكورونا تراجعت من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72% كما تراجعت الحالات الحرجة بنسبة 25%.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: سُجل ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92% منذ بدء الجائحة حتى الآن.

وتابع متحدث #وزارة_الصحة: من المؤشرات العلمية أن التأخر في إجراء الفحص لمعرفة الإصابة قد يؤدي إلى تدهور الحالة، ووصولها إلى حالة حرجة بشكل سريع أو حتى إلى الوفاة لا قدر الله.