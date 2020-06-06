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إغلاق ورشة حدادة تحولت مستودعاً لتخزين المواد الغذائية بالطائف

سيتم فرض العقوبة الغرامية بما يتناسب مع المخالفة

كشفت أمانة محافظة الطائف، عن ورشة حدادة بمركز عشيرة شمال المحافظة، حولها عمالتها لمستودع يحوي مواد غذائية متنوعة، حيث يتم تخزين المواد بشكل ٍغير صحي ويفتقر للاشتراطات الصحية، ويقومون ببيعها من خلال تلك الورشة.

وقد تم إغلاق الورشة لمخالفتها الاشتراطات البلدية، في حين سيتم فرض العقوبة الغرامية بما يتناسب مع تلك المخالفة.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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إغلاق ورشة حدادة تحولت مستودعاً لتخزين المواد الغذائية بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، عن ورشة حدادة بمركز عشيرة شمال المحافظة، حولها عمالتها لمستودع يحوي مواد غذائية متنوعة، حيث يتم تخزين المواد بشكل ٍغير صحي ويفتقر للاشتراطات الصحية، ويقومون ببيعها من خلال تلك الورشة.

وقد تم إغلاق الورشة لمخالفتها الاشتراطات البلدية، في حين سيتم فرض العقوبة الغرامية بما يتناسب مع تلك المخالفة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
12:05 AM

إغلاق ورشة حدادة تحولت مستودعاً لتخزين المواد الغذائية بالطائف

سيتم فرض العقوبة الغرامية بما يتناسب مع المخالفة

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فهد العتيبي - الطائف
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2,241

كشفت أمانة محافظة الطائف، عن ورشة حدادة بمركز عشيرة شمال المحافظة، حولها عمالتها لمستودع يحوي مواد غذائية متنوعة، حيث يتم تخزين المواد بشكل ٍغير صحي ويفتقر للاشتراطات الصحية، ويقومون ببيعها من خلال تلك الورشة.

وقد تم إغلاق الورشة لمخالفتها الاشتراطات البلدية، في حين سيتم فرض العقوبة الغرامية بما يتناسب مع تلك المخالفة.

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